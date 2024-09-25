Чоловік і дружина перетворили на пекло політ молодої китаянки, яка відмовилася підняти спинку свого крісла. Про це пише BBC.

Читайте також Їжа вистрибнула з тарілки й побігла: інцидент на борту літака налякав світ

Пара "зацькувала" китаянку

Молода жінка повідомила про інцидент у китайській соціальній мережі Xiaohongshu, стверджуючи, що 17 вересня під час польоту з Гонконгу до Лондона на неї напала пара, яка сиділа позаду неї. Інцидент сталася після того, як вона відкинула своє крісло.

Під час інциденту на борту літака пара середнього віку вступила в суперечку з іншою пасажиркою, звинувативши її в тому, що вона заважає їм дивитися телевізор.

Повідомляється, що подружжя попросило пасажирку відрегулювати своє крісло. Коли вона відмовилася, інша жінка закинула ноги на підлокітник сидіння пасажирки і почала словесно ображати її кантонською мовою, а також вдарила її по руці. При цьому чоловік, який сидів прямо за нею, "люто штовхав" спинку її сидіння, додала жінка.

На підтвердження своїх слів дівчина показала відео, на якому було видно, як її сидіння вібрує. В іншій сцені дружина показала постраждалій середній палець.

Деталі інциденту: дивіться відео

Потім жінка звернулася по допомогу до бортпровідника, який порадив їй випрямити сидіння.

Я була шокована, тому що це був не час їжі, а бортпровідник хотів, щоб я пішла на компроміс. Я відхилила пропозицію,

– каже вона.

Кілька пасажирів висловили своє несхвалення поведінкою пари з Гонконгу щодо попутниці. Вони об'єдналися на підтримку постраждалої дівчини, спонукавши стюардесу запропонувати китаянці інше місце.

Авіакомпанія внесла їх до "чорного списку"

Авіакомпанія Cathay Pacific офіційно внесла пару до свого чорного списку, посилаючись на "сувору політику нульової толерантності" до поведінки, яка вважається неповагою до інших пасажирів.

Пост китаянки викликав неоднозначну реакцію в мережі. Тим часом кілька коментаторів поспішили захистити репутацію Гонконгу, один із них сказав: "Більшість людей у Гонконзі добрі, ця пара – виняток".