Рейс Scandinavian Airlines прямував з Осло (Норвегія) до Малаги (Іспанія). Інцидент стався ще 18 вересня, однак розголосу набув лише зараз, розповідає Daily Star.

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Деталі обурливого інциденту

Спершу нічого не віщувало біди. Пасажири почали обідати. Аж раптом трапився вкрай неприємний сюрприз. Коли одна з пасажирок відкрила страву, звідти вистрибнула миша. Вочевидь, гризун неабияк перелякався, адже кинувся тікати.

Один з пасажирів розповів, що побачене його вразило до глибини душі.

Вірите чи ні. Пані поруч зі мною… відкрила їжу, і звідти вискочила жива миша,

– зауважив чоловік.

Зрештою, літак довелося екстрено посадити у Копенгагені. Все тому, що існує правило: літак не може перебувати у повітрі, якщо на борту є гризуни. Вони можуть перегризти проводку й спричинити катастрофу.

У Scandinavian Airlines вже відреагували на інцидент. Там наголосили, що таке у них трапляється вкрай рідко. Однак, як можна зрозуміти з відповіді, все-таки трапляється. Цікава ситуація.

Користувачі мережі зауважили, що миш як складова обіду – просто шокує.

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