В компанії з організації індивідуального відпочинку Adventure Life проаналізували ситуацію на авіаринку. Зокрема, назвали "гарячі дні", на які не варто планувати мандрівку.

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Коли квитки будуть найдорожчими

Тревел-експерти зауважили, що так званими "темними днями" для цін на квитки стануть понеділок, 16 грудня, і п'ятниця, 20 грудня. В цей час мільйони людей летітимуть додому на Різдва. Якщо все-таки хочеться вирушити у мандрівку у святковий період, варто звернути увагу на таку дату: понеділок, 23 грудня. Цього дня ціни на квитки традиційно знижуються.

Окрім того, тревел-експерти зауважують, що період з 28 по 31 грудня "також має тенденцію бути менш дорогим".

Хоча деякі мандрівники вважають, що переліт на Різдво – це спосіб заощадити гроші, це не завжди так, тому що у багатьох людей виникла така ж думка,

– мовиться у повідомленні.



Планувати різдвяні мандрівки варто вже / Unsplash

Тим часом туристам, які хочуть спланувати мандрівку, однак не мають чітких прив'язок до дат, рекомендують звернути увагу на період кінця листопада – початку грудня. У той час можна знайти доволі бюджетні варіанти.

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