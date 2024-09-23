Альберобелло розташоване у серці Апулії, яку називають найзагадковішим регіоном Італії, розповідає Закордон 24. Вона примостилася на півдні "чобітка".

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Чому Альберобелло – must visit

Історія Альберобелло розпочалася у 16 столітті. Тоді місцевий вельможа вигадав хитрий спосіб, як місцевим не платити податки за свої помешкання. Замість звичних будиночків вони почали будувати казкові труллі. З них можна було зняти дах раніше, аніж прибуде посланець від короля й заощадити гроші, а згодом повернути все назад.



Альберобелло – справді магічне місто / Unsplash

Альберобелло збудоване за тим же принципом, що й поселення наших предків у доісторичні часи. Цікавий факт: дахи труллі прикрашені різноманітними знаками-оберегами, які дозволяють відчути унікальний колорит та магічну силу локації.

Наразі місцеві там вже не мешкають. Містечко – музей просто неба. А в затишних труллі ховаються крамнички (зокрема, з місцевими фруктами, овочами, ковбасами та медами) та кафе. Кавомани обов'язково мають скуштувати улюблений напій з червоним гострим перцем.

Туристи жартують, що саме в Альберобелло могли б мешкати італійські гобіти. Кількість схвальних відгуків про містечко зростає щороку. Добратися туди найпростіше з Риму (однак дорога не буде надто швидкою та легкою).