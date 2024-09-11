Дослідники представили нову систему моніторингу, здатну прогнозувати спалахи гарячки денге, яка переноситься комарами, в радіусі 10 кілометрів. У зоні ризику опинилися популярні європейські курорти у Франції, Італії та Іспанії.

Читайте також Доки інші протестують: яка фантастична й забута країна дуже чекає туристів

Популярні курорти опинилися у зоні спалаху гарячки денге

Медичні працівники виявили, що інфекція передається азійськими тигровими комарами, які швидко поширюються по всій Європі. Особливо страждають від цієї тенденції регіони на півдні Франції, Італії та Іспанії. Примітно, що ці комарі з'явилися цього літа під час Олімпійських ігор у Парижі.

Гарячка денге може викликати сильний біль у м'язах та суглобах, за що її прозвали "гарячкою перелому кісток", а в деяких випадках може призвести до внутрішньої кровотечі та смерті,

– йдеться у повідомленні.

Команда вчених з британського Центру екології та гідрології розробила нову систему моніторингу, яка здатна прогнозувати спалахи захворювань з точністю до 10 кілометрів. Цей прорив розв'язує попередні проблеми у прогнозуванні географічного поширення хвороб.

Доктор Стівен Вайт назвав Сицилію та різні регіони Середземноморського басейну "зонами підвищеного ризику". Вчений звернув увагу і на значні осередки занепокоєння в регіоні Апулія на півдні Італії та іспанському місті Барселона.

Цього року поява перших спалахів денге буле в Ла-Коль-сюр-Лу, Бао і Монпельє-Пероль на півдні Франції, а також у Віла-Сека в Іспанії. Ці випадки були виявлені саме завдяки нещодавно впровадженій системі моніторингу.

Гарячка денге: що це таке і які симптоми

Гарячка денге (також відома як просто Денге) – вірусне захворювання, яке передається людям комарами роду Aedes у тропічних і субтропічних регіонах. В теплу пору року в поодиноких випадках можлива передача вірусу і в Південній Європі.

Легкі форми захворювання спричиняють підвищення температури тіла та симптоми, які нагадують ознаки грипу. Симптоми зазвичай тривають від 3 до 6 днів. Це – гарячка, м'язові болі, скутість суглобів, головний біль, блювання, нудота, озноб, чутливість до світла.

Лікування самої гарячки денге не існує. Можна лише полегшити симптоми і лікувати проблеми, пов'язані з хворобою. При цьому тяжкі випадки можуть призвести до небезпечних для життя ускладнень, таких як менінгіт. Якщо не лікувати геморагічну гарячку / синдром шоку денге, можна померти.