Цього літа напруженість значно зросла, коли в багатьох містах спалахнули агресивні протести. Відомий інцидент у Барселоні, коли місцеві жителі обливали туристів холодним душем. Усе це змусило місцеву владу діяти. Що вигадали в Іспанії, щоб втихомирити "пияцтво" туристів, пише Daily Express.

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Готелі Іспанії вирішили боротися з пияцтвом туристів

Намагаючись розв'язати проблему пияцтва, численні готелі Іспанії, що працюють за системою "все включено", запроваджують нову політику, відому як "правило шести напоїв". Ця ініціатива має на меті сприяти відповідальному споживанню алкоголю серед гостей.

Хоча пияцтво може бути звичайною практикою в багатьох країнах, люди в Іспанії люблять не поспішати з випивкою,

– каже гендиректор CW Real Estate Ibiza Крістіан Вольф.

В Іспанії надмірне вживання алкоголю спричиняє дискомфорт серед місцевих жителів. Влада зазначає, що ця проблема також створює значне навантаження на служби екстреної допомоги, які часто викликаються для вирішення інцидентів, пов'язаних з особами у стані алкогольного сп'яніння.

За словами Вольфа, туристи часто приїжджають до Іспанії, готові до вечірок, але вони не розуміють, що пияцтво тут не так заведено. Він додає, що важливо отримувати задоволення, але надмірне вживання алкоголю може призвести до громадських заворушень, псування майна і напружених стосунків із місцевими жителями.

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Буде дозволено 6 коктейлів на день

Намагаючись сприяти відповідальному споживанню алкоголю, численні готелі, що працюють за системою "все включено", запроваджують обмеження на алкогольні напої, дозволяючи гостям випивати максимум шість напоїв на день.



Іспанські готелі вирішили боротися з пияцтвом серед туристів / Фото Pixabay

Ця ініціатива спрямована на те, щоб утримати відпочивальників від початку вживання алкоголю рано вранці і продовження його вночі.

Час покаже, чи буде це правило ефективним, і чи будуть більше закладів застосовувати його або воно просто видихнеться,

– прокоментував Вольф.

Місцевий представник підкреслив, що хоча жителі прагнуть, щоб туристи насолоджувалися їхніми враженнями, існує важливий баланс, який необхідно підтримувати щодо поваги до місцевих громад та їхньої власності.

Вольф підкреслює, що іспанська традиція вечірки містить смакування кількох напоїв протягом декількох годин, доповнене різноманітними закусками та дрібними стравами.

У Барселоні пропонують забрати сувеніри

А минулими місяцями Барселона заявила про план регулювати продаж несмачних сувенірів у спробі сприяти кращому іміджу міста як туристичного напрямку. Однак, радник міської ради Барселони Альберт Батль заявив про ще одне рішення. Тепер під загрозою в столиці Каталонії опинилися не лише сексуальні дрібнички та сирні брелоки, а й самі заклади, які продають ці речі.

Такі магазини нібито не дуже корисні для місцевої економіки. До цієї категорії включили й невеликі магазини, що продають чохли для мобільних телефонів та аналогічні аксесуари.