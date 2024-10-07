Ця знахідка викликала здивування як серед природоохоронців, так і серед відвідувачів, підкреслюючи постійну напруженість щодо туризму на природоохоронних територіях. Про це повідомляє Independent.

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В Італії доісторичну скелю зіпсували антитуристичним гаслом

Графіті з написом "Туристи, повертайтеся додому" було знайдено поряд зі скам'янілими слідами динозаврів еубронтеса в гірському масиві Тре Чіме-Лаваредо, що входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Італії.

Паралімпійський лижник Морено Пеше поширив у соцмережі пост із підписом: "Любити гори та поділятись пристрастю — це не це... Гарне життя, а перш за все гарні та здорові гори... відмінні від цих".

Знахідка була виявлена вздовж жвавої дороги, що з'єднує гори Ауронсо і Лаваредо. У 1992 році дослідники виявили в цій місцевості скам'янілі сліди динозаврів, які, як вважають, датуються 200 – 250 мільйонами років тому.



В Італії доісторичну скелю зіпсували антитуристичним гаслом / Фото з фейсбуку Moreno Pesce

Місцеві мешканці у своїх коментарях висловлюють обурення:

Найбільша гіркота полягає в тому, що місцеві жителі, перш за все, заохочують приїзд недосконалого туриста. Альпіністи рекламують все, щоб залучити людей усіх мастей до легких грошей. Повне розчарування. Гора, зраджена своїми мешканцями,

– йдеться у повідомленні.

У контексті постійної проблеми вандалізму на історичних пам'ятках Італії, британський турист нещодавно зіткнувся з серйозними наслідками за псування відомої пам'ятки. У серпні 37-річний чоловік був оштрафований за те, що вирізав ініціали своєї сім'ї на стіні в Помпеях.