Саме тому місцева влада вирішила ввести обмеження, щоб захистити тендітну історичну інфраструктуру та зберегти якість життя місцевих жителів, повідомляє Skift.

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Дубровник переповнений туристами

Наразі вулиці цього маленького історичного міста забиті транспортом. Туристичний бум викликаний тим, що під час зйомок серіалу "Гра престолів" Дубровник був столицею Вестероса – Королівською Гаванню.

Цей крок є частиною ширшої стратегії міста "Поважай місто", яку започаткували ще у 2017 році для балансу між зростанням туризму та якістю життя місцевих жителів. Попри це, обмеження ніяк не завадили притоку гостей – від початку 2024 року у місті було зареєстровано понад 3 мільйони туристичних візитів, що на 10% більше, ніж торік.



Туристи їдуть подивитися на "Королівську гавань" з Гри престолів / Pexels

Цікавий факт. Згідно з дослідженням постачальника програмного забезпечення для туроператорів Bókun, туристи принесли місту дохід у розмірі 18,2 мільйона фунтів стерлінгів (24,4 мільйона доларів США).

Які обмеження запровадять у місті

У 2025 році Дубровник запустить "зону особливого режиму руху" у Старому місті, яке включене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема кількість дозволених таксі скоротять з приголомшливих 9 000 до 700.

Також у цій зоні використовуватимуть спеціальний мобільний додаток для регулювання туристичних автобусів. Щоб проїхати через зону, туристичним автобусам необхідно буде заздалегідь забронювати місця у застосунку.

Всім мешканцям буде дозволено пересуватися цим районом, але автомобілі з (іноземними номерними знаками), такі як орендовані автомобілі та таксі, а також інші транспортні засоби, не будуть допущені до зони обмеженого руху,

– сказала Єлка Тепшич, заступниця мера.

Дубровник також планує побудувати "Park and Ride" – паркувальний майданчик у передмісті Побережжя, де відвідувачі зможуть залишити свої машини та пересісти на громадські автобуси, які прямують до міста.

У рамках стратегії місто працювало й з круїзною індустрією, щоб регулювати зростання круїзного туризму. "Це було необхідно, оскільки круїзний туризм взагалі не контролювався", – пояснила Тепшич.

Тому тепер Дубровник приймає лише два круїзні судна у вихідні з максимальною кількістю пасажирів 4000 на тиждень, надає громадський транспорт від гавані до Старого міста та стягує круїзні податки.