Джонс зауважила, що нове місце ідеально підійде для тих, хто хоче відкрити для себе щось нове й прекрасне. Саме там можна відчути справжню екзотику та водночас не хвилюватися про власну безпеку.

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Забудьте про історичний шарм Марракеша чи драматичні дюни Сахари – Ес-Сувейра пропонує іншу магію. Це продуване вітрами приморське місто на атлантичному узбережжі Марокко, яке часто не помічають звичайні туристи, виглядає як добре збережена таємниця,

– розповіла вона.

Ес-Сувейра – місто, розташоване у Марокко на березі Атлантичного океану. Родзинками міста є рибальський порт, а також старе місто. Один районів Ес-Сувейра – всесвітня спадщина ЮНЕСКО. До слова, там ще й знімали "Гру престолів".



Ес-Сувейра – найатмосферніше місто Марокко / Unsplash

Загалом Ес-Сувейру називають "містом вітрів Африки". Туристи зауважують, що місто зачаровує з першого погляду. Там можна відчути унікальну атмосферу: старовинна архітектура, мистецтво, музика, неймовірна кухня, пряне вино, місцеві легенди.

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