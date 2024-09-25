Несподіваною перешкодою стала протока Ла-Манш. Наразі вона розділяє мандрівника з його рідним містом Галл, розташованим у Великій Британії.

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Деталі захопливої історії

Свою мандрівку Бушбі розпочав ще у 1998 році. Тоді він назвав її "Експедиція Голіаф". Упродовж років Бушбі подолав вже 58 тисяч кілометрів. Спершу мандрівник планував вкластися у 12 років. Водночас згодом його плани зруйнували сотні перешкод. Зокрема, візові складнощі, природні катастрофи та навіть арешт (це трапилося у Росії, бо навіщо взагалі туди їхати?).

Однак тепер Бушбі не знає, як йому подолати Ла-Манш. Звичайно, можна спробувати переплисти. Водночас наразі це виглядає просто нереально. Все тому, що Бушбі фізично виснажений, а вода – дуже холодна.

Залишилася єдина надія – пройти пішки крізь тунель під Ла-Маншем. Водночас рухатися там – заборонено. Тепер Бушбі сподівається, що йому видадуть спеціальний дозвіл.

Хіба вони зможуть відмовити, коли залишилося всього 21 миля до дому,

– запитує мандрівник.

Наразі дозволу він ще не отримав. Дім – зовсім поруч. Водночас Бушбі не може туди потрапити.

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