Місто характеризується єдиною вулицею, яка звивається через низку старовинних провулків і мальовничих площ, різко підноситься на вершині базальтової скелі, що ще більше підсилює його привабливість. Кастельфуліт-да-ла-Рока розташоване в регіоні Жирона, пише Express.

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Кастельфуліт-да-ла-Рока – одне з наймальовничіших в Іспанії

Місточке відоме тим, що притулилося до вершини дивовижної базальтової скелі, яка стала одним з найвідоміших зображень регіону. Також не можна оминути вулиці з бруківки, середньовічні будинки та чудові краєвиди, якими можна милуватися з оглядового майданчика на площі, що на краю муніципалітету.

Кастельфуліт розташований у заповіднику вулканічної зони Гарротса, прекрасній природній зоні, що охороняється, і є ідеальним місцем для відвідування восени,

– йдеться у повідомленні.

Кастельфоліт-де-ла-Рока унікально розташоване на вершині мальовничої скелі, і більша частина його архітектури притулилася до краю. Історичний район має єдину вулицю, для якої характерні будівлі, що виходять фасадами назовні, а тильними сторонами стрімко падають у 50-метрову прірву. З обох боків скелі протікають дві річки – Флувія і Торонель.

Це дивовижне геологічне утворення є результатом зіткнення двох давніх лавових потоків, що створили приголомшливий виступ, який визначає місто. Розташований у регіоні Ла-Гарроча, Кастельфоліт-де-ла-Рока є частиною території, на якій налічується близько 70 чинних вулканів, що робить його визначним місцем як з погляду мальовничої краси, так і геологічного інтересу.



Кастельфуліт-да-ла-Рока є одним з наймальовничіших містечок Іспанії / Фото Reddit

Чим цікаве казкове містечко?

Історична церква Сан-Сальвадор, що стоїть на краю скелі, датується 11 століттям. Попри свою багату історію, більша частина оригінальної романської архітектури, на жаль, не витримала випробування часом. Хоча регулярні меси на цьому місці більше не проводяться, відвідувачі можуть оглянути середньовічні склепіння, що залишилися, пропонуючи зазирнути в історичне минуле церкви.

У цьому регіоні будинки побудовані з вулканічних порід, що додає чарівності старовинним тінистим вуличкам, як яскравий прояв природних матеріалів. Цей унікальний архітектурний вибір сприяє створенню містичної атмосфери, яка зачаровує туристів.

Також у самому серці Кастельфуліт-да-ла-Рока розташувалася кондитерська фабрика з багатою історією, що налічує понад 200 років. Вона продовжує радувати місцевих жителів своїм ремісничим печивом. Це невелике підприємство виробляє лише обмежену кількість коробок щодня, гарантуючи якість та майстерність у кожному шматочку.

Більше про казкове містечко: дивіться відео

На сайті Tripadvisor, який займається подорожами, йдеться про те, що це містечко є "скарбом за межами основних маршрутів". Оскільки розташоване не на головній дорозі, але знайти його неважко. Це мальовнича перлина високо на скелястому хребті.

Тож Кастельфуліт-да-ла-Рока пропонує унікальний досвід відпустки, в якому акцент робиться на культурному збагаченні та освітніх дослідженнях. Це місце ідеально підходить для тих, хто прагне зануритися в огляд визначних пам'яток і природу протягом усього року, насолоджуючись при цьому спокійним і усамітненим оточенням.

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