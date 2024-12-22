Найкращим місцем для зустрічі Різдва в Європі є місто Кіруна у Швеції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DailyMirror.

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Чому Кіруну вважають містом чудес

Це найпівнічніше місто у Швеції, яке славиться своїми чудовими сніговими пейзажами та північним сяйвом. Тож це ідеальне місце, щоб поїхати туди у відпустку або на зимові канікули.

Цікавий факт. У Кіруні мало туристів. Інформацію про це місто в середньому шукають лише 100 разів на місяць.

Кіруна та її околиці є батьківщиною саамів – корінного народу Швеції, багата культура якого проникає в міське життя.

Проте це відносно нове місто, адже його заснували на початку 20 століття. Там розташована найбільша у світі залізна шахта, яку можна відвідати.

Прогулюючись зимовою Кіруною, можна побачити красиві засніжені будинки пастельних тонів, а також чудову дерев'яну церкву, побудовану в 1912 році.



Зимові пейзажі у Кіруні дивовижні / Pexels

Чим зайнятися у Кіруні

Місто пропонує найзимовіші розваги, які тільки можна собі уявити – від катання на санях до поїздок на оленях. Також там можна побачити північне сяйво та пожити у готелі, зробленого з льоду.

Однак варто зауважити, що якщо ви плануєте провести різдвяні канікули в цьому сніговому раю, то там буде темно. Оскільки Кіруна далеко на півночі, день там значно коротший.

Сонце у Кіруні сідає близько 14:30, однак це чудова нагода поспостерігати за зірками та північним сяйвом.



У Кіруні висока ймовірність побачити північне сяйво / Pexels

Як дістатися до Кіруни Щоб дістатися туди, найпростіше дістатися до Стокгольма, а потім пересісти на прямий авіаційний рейс. Можна й потягом, але так значно довше – вони їдуть до Кіруни близько 16 годин.

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