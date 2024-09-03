Упродовж десятиліть мандрівники приїжджали до Вілла Епекуен, розташованого на березі однойменного озера. Родзинкою було те, що вода у ньому – солона. Окрім того, місто було домівкою для понад 5 тисяч місцевих мешканців.

Зверніть увагу Древнє й забуте: яке недооцінене європейське місто варто відвідати у вересні

Що сталося з містом

Історія міста призупинилася 10 листопада 1985 року. Тоді внаслідок прориву греблі Вілла Епекуен пішло під воду. Декілька десятиліть місто було аргентинською Атлантидою. Водночас у 2010 році рівень води раптом почав спадати.

Відтоді розпочав туристичний ренесанс Вілла Епекуен. Вода оголила туристичні руїни міста. Наразі там – дуже моторошна атмосфера. Загалом Вілла Епекуен називають одним з найстрашніших місць планети. Зауважують: туристи, які хочуть відвідати аргентинську Атлантиду, мають мати напрочуд міцні нерви.



Вілла Епекуен – аргентинська Атлантида / The Mirror

Тревел-експерти прогнозують, що упродовж найближчих років туристичний потенціал Вілла Епекуен лише зросте. З часом місто має всі шанси стати однією з найпопулярніших локацій. Місцеві туроператори готують різноманітні цікаві пропозиції для відвідин руїн міста.