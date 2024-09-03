Мандрівниця Еймі Бел рекомендує туристам звернути увагу на місто Матера. З Римом його розділяє близько 350 кілометрів.

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Чому варто відвідати Матеру

Матера – ідеальне місто для відпочинку у вересні. Аномальна спека там вже спаде, водночас температура повітря буде достатньою для комфортного відпочинку.

Перебуваючи у Матері, наче телепортуєшся у минуле. Місто заснували ще у 251 році до нашої ери й відтоді воно плекало свою древню атмосферу. Цікаво, що вчені вважають: ще задовго до офіційної дати на території Матери вже мешкали люди. Зокрема, у печерах облаштовували свої оселі ще в кам'яний вік. Частина культури древніх предків збереглася і до сьогодні.



Матера – ідеальне місто для туристів / Unsplash

Старе місто Матера входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його родзинкою є район Сассі – там старовинний монастир та будівлі – видовбані прямісінько у скелі.

Звичайно, не можна сказати, що у Матері – нуль туристів. Водночас мандрівників там – набагато менше, аніж в інших локаціях Італії. Зокрема, Венеції, Римі та Флоренції, які увійшли до рейтингу найбільш переповнених у світі.