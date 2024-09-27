Також за несплачену страховку можуть конфіскувати автомобіль. Що чекає на водіїв у Польщі, повідомляє polskieradio24.pl.

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Які зміни правил готують для водіїв у Польщі?

Польський уряд оголосив про наміри посилити покарання для водіїв, причетних до ДТП. До кримінальної відповідальності будуть притягнуті:

ті, хто керує автомобілем у стані алкогольного сп'яніння,

учасники нелегальних вуличних перегонів,

особи, спіймані на перевищенні швидкості більш ніж удвічі,

ті, хто керує транспортним засобом без дійсного посвідчення водія.

Влада Польщі вивчає і можливість запровадження конфіскації транспортних засобів для власників, які не мають полісу обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності. Запропонований захід надихається британською моделлю, яка дозволяє конфісковувати автомобілі, що залишаються незастрахованими протягом тривалого періоду.

Зауважимо, власників автомобіля без страхового поліса можуть оштрафувати на суму до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8 484 злотих.

Чинне законодавство Польщі вже передбачає суворе покарання для водіїв, які потрапляють у ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Однак, сенатор Кшиштоф Квятковський закликав до ще більш суворих правил, щоб розв'язати проблему агресії на дорогах і запобігти потенційним трагедіям на дорогах країни.

Що передувало цьому рішенню?

У відповідь на трагічну аварію, що сталася у Варшаві 15 вересня, уряд оголосив про плани посилити покарання за необережне водіння. Інцидент стався на високій швидкості, коли автомобіль Volkswagen врізався в задню частину автомобіля Ford, в якому їхала сім'я.

В результаті аварії батько загинув, а його дружина і діти отримали тілесні ушкодження. Влада повідомляє, що водій був затриманий у Німеччині за європейським ордером на арешт і тепер йому загрожує тюремне ув'язнення до 12 років у Польщі.