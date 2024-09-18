Про підвищення ціни домовилася влада федеральних земель. Про це повідомляє fr.de.

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Заявляють про неприйнятно низьку ціну на квиток

Проїзний, вартістю 49 євро, надає користувачам необмежений доступ до всіх місцевих і регіональних транспортних послуг всього за 1,60 євро на день. Ця ініціатива була визнана найбільш значущою реформою громадського транспорту в історії країни.

У зв'язку зі скаргами транспортних компаній на неприйнятно низьку ціну на проїзний квиток Deutschlandticket федеральний і земельні уряди надають фінансову підтримку перевізникам для покриття їхніх операційних витрат. В результаті влада оголосила, що у 2024 році ціна не зростатиме.

Щоб оцінити потенційне коригування цін, уряд замовив дослідження, яке вивчало реакцію клієнтів на різні варіанти підвищення цін. Результати показують, що:

підвищення на 5 євро може призвести до падіння купівлі квитків на 7,1%,

може призвести до падіння купівлі квитків на 7,1%, а підвищення на 10 євро – до відмови від поновлення від 10,3% до 21,1% нинішніх власників проїзних квитків Deutschlandticket.

Нещодавнє дослідження вказує на те, що транспортні компанії можуть побачити зростання доходів від продажу проїзних квитків за новою ціною. Однак, це зростання залежить від того, чи зростуть ціни на інші квитки на місцевий транспорт на такий самий відсоток.

Наскільки здорожчає єдиний проїзний у Німеччині?

Пасажирська асоціація Pro Bahn оголосила про свої очікування щодо зростання щомісячних транспортних витрат, прогнозуючи підвищення до 59 євро в середньостроковій перспективі. Однак вони заявили, що більш помірковане підвищення на 5 євро – так загальна сума становитиме 54 євро на місяць, починаючи з 2025 року.

Федеральні міністри транспорту мають визначити остаточну ціну суперечливого проїзного квитка у 49 євро цієї осені. Урядовці назвали запропоноване підвищення ціни неминучим кроком, посилаючись на те, що нинішні дешеві квитки дедалі більше обтяжують місцеві бюджети.

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