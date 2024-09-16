Найбільше від негоди постраждали країни Центральної Європи. Найкритичніша ситуація у Польщі, Чехії, Австрії та Румунії. Окрім того, до "повені десятиліття" готується Угорщина. Як туди курсуватимуть потяги, розповіли в Укрзалізниці.

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Як курсуватимуть потяги

Укрзалізниця попередила про зміни. На щастя, вони стосуватимуться не всіх європейських рейсів.

Усі поїзди в сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні продовжують курсувати за графіком без змін,

– мовиться у повідомленні.

Пасажирів попередили, що через стихію рейс Відень – Київ – Відень 17 вересня продовжить курсування як Будапешт – Київ – Будапешт.

Окрім того, рейс Чоп – Відень – Чоп угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежать до Будапешта. Тим часом рейс Прага – Перемишль – Прага наразі взагалі закритий. Водночас, якщо ситуація покращиться, він може вирушити в об'їзд Острави. Детальніше повідомлять лише завтра вранці.

Тим часом рейс Прага – Чоп – Прага продовжить прямуватиме в об'їзд із незначним запізненням.