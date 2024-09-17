Аеропорт відкрили у 2013 році. Проєкт коштував 210 мільйонів гривень, повідомляє Daily Star.

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Що відбувається з аеропортом

Спершу аеропорт Маттала Раджапакса мав стати початком масштабних змін для Шрі-Ланки. Навколо мали збудувати інфраструктуру й приваблювати туристів з різних куточків світу. Водночас амбітним планам не судилось реалізуватися.

Наразі аеропорт щодня приймає до 7 пасажирів. Дохід – настільки низький, що невикористовувані вантажні термінали аеропорту почали здавати в оренду. Наразі там зберігають рис. Окрім того, аеропорт частково використовують як парковку: там зберігають літаки, які наразі не використовують.

Як виглядає аеропорт Маттала Раджапакса – найбільш безлюдний у світі: дивіться відео

Тим часом величезні зали, які мали б приймати мільйони пасажирів, залишаються моторошно порожніми. Так Маттала Раджапакса отримав славу найбільшого безлюдного аеропорту світу. Користувачі мережі зауважують, що він може стати чудовою локацією для зйомок фільмів жахів або фільмів про зомбі-апокаліпсис.

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