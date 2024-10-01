Газета The Times визнала Единбург одним із "найкращих місць для осіннього міського відпочинку". Неочікувано, але це єдине місто Великої Британії, яке потрапило до цього переліку, зазначає Express.

Дивіться також Закохає з першого погляду: яке місто у Європі – найбюджетніше для туризму

Чому Единбург варто відвідати восени

Осінні барви ідеально поєднуються з архітектурою Единбурга. Лише уявіть, як ви гуляєте химерними вулицями цього міста з чашкою запашного какао, проходите порт на набережній, стіни замку й підіймаєтесь на природний оглядовий майданчик – гору Артурс-Сіт.

А сад на Прінсес-стріт у центрі міста – чудове місце для осіннього пікніка. З парку відкривається чудовий краєвид на численні пам'ятки, такі як Единбурзький замок і готичний монумент Скотту.

Також туристам варто звернути увагу на Сад доктора Нілу – приховану перлину, відому як Секретний сад Единбурга.

У столицю Шотландії неможливо не закохатися.

Затишні ресторани Единбурга, історичні готелі та сорти віскі стають тільки кращими в прохолодні місяці,

– пише The Times.



Осінні вулиці Единбурга / Pexels

Ідеальне місто для любителів Геловіну

Влітку місто переповнене через фестиваль Fringe, але зараз туристів набагато менше, що робить цей час ідеальним для бронювання відпустки, оскільки ціни на проживання значно доступніші.

Однак це не означає, що восени в Единбурзі нічого не відбувається. Там яскраво святкують Геловін і проводять безліч екскурсій місцями, де "живуть привиди".

Також під час Геловіну у місті працює Лейтський ринок чаклунства, де збираються торговці, які не лише продають продукти та вироби ручної роботи, а й зможуть вам поворожити.

А 31 жовтня у місті проходить фестиваль вогню Самайн, в рамках якого відбувається яскравий парад. Він супроводжується театральними виставами, вогняними танцями та акробатичними шоу.



Святкування Самайну в Единбурзі / flickr.com