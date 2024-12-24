Пілот британської авіакомпанії EasyJet, на ім'я Кріс розповів, що, з його досвіду, найгірший авіамаршрут Європи в плані турбулентності пролягає над Австрією. Про це повідомляє 24 Канал.

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Пілот назвав найгірший напрямок у Європі для перельотів

Найбільш турбулентний повітряний маршрут в Європі пролягає над мальовничим регіоном Інсбрука. Мандрівники, які летять цим маршрутом, можуть очікувати неспокійної подорожі.

Сильні вітри в цьому районі можуть досягати швидкості до 60 миль на годину. Аеропорт Інсбрука також сумно відомий сильною турбулентністю, спричиненою сильними вітрами, що пронизують вузькі долини між високими горами, які його оточують,

– розповів пілот.

Ці вітри падають на перетнуту місцевість, часто створюючи гірські хвилі й, своєю чергою, дуже турбулентні відчуття під час посадки.

Експерт відзначає, що Адріатичне узбережжя теж може стати некомфортним напрямком наприкінці літа і на початку зими через складні погодні умови, що переважають у регіоні.

Коли найбільша турбулентність

Кріс повідомив, що літаки в Європі частіше стикаються з турбулентністю в період з листопада по березень через збільшення штормової активності в ці місяці. Він також зазначив, що аеропорти, розташовані поблизу Альп, особливо схильні до турбулентності в цей період, оскільки гірська місцевість генерує гірські хвилі.

Мандрівникам надали цінні поради щодо забезпечення більш комфортного та безпечного перельоту, особливо під час турбулентності. Одна з ключових рекомендацій – обирати місця в передній частині літака.

За словами авіаційних фахівців, сидіння ближче до передньої частини літака може допомогти мінімізувати відчуття руху, оскільки центр мас літака впливає на відчуття турбулентності.