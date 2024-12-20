У 2023 році у світі фіксували в середньому 6,9 втрачених, пошкоджених або доставлених із запізненням валіз на 1 000 пасажирів. Це менше, ніж у 2022 році. Про це пише 24 Канал, посилаючись на постачальника авіатранспортних послуг Sita.

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Де гублять багаж найчастіше

Виявилося, що валізи пасажирів гублять найчастіше в Європі. У 2023 році там загубили, пошкодили або доставили із запізненням у середньому 10,6 одиниці багажу на 1000 пасажирів.

У Північній Америці зафіксовано 5,8 одиниці таких ситуацій на 1000 пасажирів.

Натомість найрідше такі проблеми виникають в Азії – там трапилось лише 3,04 таких випадки на цю ж кількість пасажирів.



У Європі багаж губиться найчастіше / Pexels

Як часто багаж не знаходять

Аналітики зазначають, що ситуації, коли багаж втрачено назавжди, трапляються дуже рідко. Кількість назавжди втрачених і вкрадених сумок становить всього 5%.

77% валіз завжди повертаються до власників, хоч і запізно. Ще десь 18% зазнають пошкоджень.

У більшості випадків проблеми з багажем стаються під час пересадок – через перенесення його з одного літака на інший.

Загалом дані Sita свідчать про те, у 2023 році індустрія авіаперевезень почала відновлюватися. Пасажиропотік вперше перевищив рівень 2019 року.