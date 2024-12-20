Найцікавіше, що вони розташовані не у Варшаві, і навіть не в Кракові. Про це пише 24 Канал.

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3 найкращі ярмарки Польщі 2024

Ґданськ

Цьогоріч один із найкращих різдвяних ярмарків Польщі та й навіть Європи розташований у Ґданську.

Окрім яскравої ілюмінації, запашного глінтвейну та соковитих ковбасок, візитівкою карткою цього ярмарку є оригінальні ялинкові прикраси та атмосферні атракціони, які не залишать байдужими як дітей, так і дорослих.

Там навіть є олень, який розмовляє. Лише подивіться на цю атмосферу – це справжня магія.

Різдвяний ярмарок у Ґданську: дивіться відео

Познань

Познанський різдвяний ярмарок, безсумнівно, також є одним із найкрасивіших у Польщі. Традиційно, там можна зігрітися гарячими напоями, смачно попоїсти та придбати сувеніри. А після цього ще й покататися на колесі огляду.

Також там регулярно проводять майстер-класи для дітей, святкові танці, концерти та частування.

Вроцлав

Це один із найбільших різдвяних ярмарків країни. Ринкова площа, Сонячна площа та вулиці Свідницька й Олавська освітлюються тисячами вогнів. Там дуже багато ілюмінації, прикрашених будівель і ялинок.

Любителі глінтвейну, традиційних різдвяних страв та солодощів точно знайдуть там щось для себе.

Також там є каруселі та чарівний гном – кожен, хто тричі торкнеться його капелюха, здійснить свою мрію.

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