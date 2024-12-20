Виходить, певні прізвища можуть вказувати на польське походження в українських родинах. 24 канал розбирався, які прізвища в Україні є польськими.

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Українські прізвища з польським походженням

Багато прізвищ в Україні мають польське походження, особливо на територіях, що колись входили до складу Речі Посполитої.

Польські прізвища характеризуються унікальними закінченнями, які зазвичай мають суфікси -ski або -cki. Яскравими прикладами є Галицький, Вишневський, Ковалевський, Валевський, Потоцький тощо. Ця мовна тенденція дозволяє легко ідентифікувати польські прізвища.

На початку історії Польщі такі прізвища носили переважно аристократичні родини, вони слугували символами їхнього землеволодіння та соціального статусу. З часом ландшафт прізвищ еволюціонував, і прізвища, утворені від прізвиськ, ставали все більш поширеними по всій Україні:

Вербицький,

Левицький,

Артемівський,

Хмельницький,

Руданський,

Задніпрянський,

Іванівський.

У регіонах України, історично пов'язаних з Річчю Посполитою, поширені прізвища на -чук, -ук, -ак та -юк. Ці прізвища мають історичне значення, оскільки походять від імен, які давали дітям під час хрещення. Яскравими прикладами таких прізвищ є Ткачук, Кондратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк.

Найпоширеніші польські прізвища

До слова, а у Польщі найпопулярнішими є такі 10 прізвищ: