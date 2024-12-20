Виходить, певні прізвища можуть вказувати на польське походження в українських родинах. 24 канал розбирався, які прізвища в Україні є польськими.
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Українські прізвища з польським походженням
Багато прізвищ в Україні мають польське походження, особливо на територіях, що колись входили до складу Речі Посполитої.
Польські прізвища характеризуються унікальними закінченнями, які зазвичай мають суфікси -ski або -cki. Яскравими прикладами є Галицький, Вишневський, Ковалевський, Валевський, Потоцький тощо. Ця мовна тенденція дозволяє легко ідентифікувати польські прізвища.
На початку історії Польщі такі прізвища носили переважно аристократичні родини, вони слугували символами їхнього землеволодіння та соціального статусу. З часом ландшафт прізвищ еволюціонував, і прізвища, утворені від прізвиськ, ставали все більш поширеними по всій Україні:
- Вербицький,
- Левицький,
- Артемівський,
- Хмельницький,
- Руданський,
- Задніпрянський,
- Іванівський.
У регіонах України, історично пов'язаних з Річчю Посполитою, поширені прізвища на -чук, -ук, -ак та -юк. Ці прізвища мають історичне значення, оскільки походять від імен, які давали дітям під час хрещення. Яскравими прикладами таких прізвищ є Ткачук, Кондратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк.
Найпоширеніші польські прізвища
До слова, а у Польщі найпопулярнішими є такі 10 прізвищ:
- Nowak;
- Kowalski / Kowalska;
- Wiśniewski / Wiśniewska;
- Wójcik;
- Kowalczyk;
- Kamiński / Kamińska;
- Lewandowski / Lewandowska;
- Zieliński / Zielińska;
- Szymański / Szymańska;
- Woźniak / Dąbrowska.