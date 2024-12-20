Виходить, певні прізвища можуть вказувати на польське походження в українських родинах. 24 канал розбирався, які прізвища в Україні є польськими.

Може зацікавити Заміна українських прав на польські: куди звертатися і з якими документами

Українські прізвища з польським походженням

Багато прізвищ в Україні мають польське походження, особливо на територіях, що колись входили до складу Речі Посполитої.

Польські прізвища характеризуються унікальними закінченнями, які зазвичай мають суфікси -ski або -cki. Яскравими прикладами є Галицький, Вишневський, Ковалевський, Валевський, Потоцький тощо. Ця мовна тенденція дозволяє легко ідентифікувати польські прізвища.

На початку історії Польщі такі прізвища носили переважно аристократичні родини, вони слугували символами їхнього землеволодіння та соціального статусу. З часом ландшафт прізвищ еволюціонував, і прізвища, утворені від прізвиськ, ставали все більш поширеними по всій Україні:

  • Вербицький,
  • Левицький,
  • Артемівський,
  • Хмельницький,
  • Руданський,
  • Задніпрянський,
  • Іванівський.

У регіонах України, історично пов'язаних з Річчю Посполитою, поширені прізвища на -чук, -ук, -ак та -юк. Ці прізвища мають історичне значення, оскільки походять від імен, які давали дітям під час хрещення. Яскравими прикладами таких прізвищ є Ткачук, Кондратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк.

Найпоширеніші польські прізвища

До слова, а у Польщі найпопулярнішими є такі 10 прізвищ:

  1. Nowak;
  2. Kowalski / Kowalska;
  3. Wiśniewski / Wiśniewska;
  4. Wójcik;
  5. Kowalczyk;
  6. Kamiński / Kamińska;
  7. Lewandowski / Lewandowska;
  8. Zieliński / Zielińska;
  9. Szymański / Szymańska;
  10. Woźniak / Dąbrowska.