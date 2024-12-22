Екзотичні напрямки дуже популярні у новорічні дати. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Де зустріти Новий рік 2025: 3 найкращі країни

Де зустріти Новий рік на морі у 2025 році: 5 варіантів

Гоа, Індія

У цей час у Гоа в Індії максимально комфортно. Середня температура повітря взимку становить близько +30 градусів, а вода в океані достатньо тепла.

Також це місто славиться шаленими вечірками, тож ви зможете шикарно відсвяткувати Новий рік. Варіантів безліч: пляжні вечірки, клуби, казино та різноманітні новорічні заходи. Від інтимних заходів для пар до тих, де шукає драйву у натовпі.

Пляжі в Гоа в новорічну ніч оживають багаттями, барбекю, танцями та феєрверками. Також є можливість змовити круїз, зустрівши Новий рік в океані.



Курорт у Гоа / Unsplash

Мексика

Грудень у Мексиці теплий, і якраз на пляжних курортах немає ураганів. Температура вдень становить близько +30 градусів. Вода в морі теж тепла, приблизно +25 – 26 градусів.

На Новий рік мексиканці проводять незабутні вечірки у найблискучіших вбраннях. Місцеві вірять в те, що в якому кольорі ти зустрінеш Новий рік, так ти його й проведеш. Наприклад, червоний колір одягають ті, хто шукають кохання. А в жовтий вбираються, щоб приманити гроші та успіх.

Вечірки там максимально шалені – вони проходять скрізь, від пляжів Канкуна до вулиць Гвадалахари. Кожен куточок країни зустрічає Новий рік по-своєму і кожен мандрівник там знайде те, чого бажає його душа.



Курорт у Мексиці, місто Тулум / Unsplash

Філіппіни

Якраз початок зими та Новий рік – ідеальний час відпочинку на Філіппінах. Дні сонячні, а температура на островах коливається від + 25 до + 29 градусів.

Однак варто зауважити, що вартість на відпочинок взимку на Філіппінах зростає, а особливий стрибок цін відбувається якраз в період Різдва та Нового року.



Курорт на Філіппінах, місто Себу / Unsplash

Домініканська Республіка

Це райське місто з надзвичайними пейзажами, яке стає ще магічнішим на Новий рік. На свята там скрізь лунає музика, під яку просто неможливо встояти, адже ноги самі йдуть в танок.

Звісно, пляжі та місцеві клуби організовують різноманітні вечірки. А у столиці, Санто-Домінго, Новий рік зустрічають зі ще більшим розмахом – обов'язково з карнавалом і феєрверками.

У цей період в Домінікані сухо і тепло. Зазвичай температура становить +26 – 29 градусів, а вода у морі близько +27 градусів.



Курорт у Домініканській республіці, місто Пунта Кана / Unsplash

Гаваї, США

На Гаваях є безліч розваг напередодні Нового року, що робить їх одним із найкращих місць у світі для зустрічі Нового року.

Варіантів для святкування дуже багато, однак найчастіше туристи обирають пляжні вечірки або круїзні вечері.



Північний пляж на Гаваях / Unsplash

Також можна просто піти у парк Poipu Beach, щоб зануритися у місцеву атмосферу та помилуватися феєрверками.