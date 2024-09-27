Деталі епічної історії розповіли у The Sun. Ромео і Джульєтта – 22-річний Бредлі Сміт та 20-річна Антонія Салліван. Парочка летіла додому у Велику Британію з Тенерифе на борту літака авіакомпанії easyJet.

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Що відбулося на борту з закоханими

Очевидці інциденту розповіли, що Бредлі звернувся до коханої з пікантним проханням. Відразу після цього вона схилилася на його коліна й заховалася за пальтом. Ситуація ставала все непристойнішою, тому інші пасажири звернулися до бортпровідників.

Антонія спробувала пояснити, що просто масажувала ногу коханому. Однак їй ніхто не повірив (зокрема, суддя). Солодку парочку зняли з літака. Окрім того, їх засудили до громадських робіт: Бредлі – до 300, Антонію – до 270.

Ви не зважали на почуття інших пасажирів. Позаду сиділа дитина, яка могла бачити, що відбувається. За кого ви себе маєте? Хто дав вам право так поводитися на очах у людей, які летіли цим рейсом?,

– поцікавилася суддя.

Тепер Бредлі та Антонія зможуть провести час під час громадських робіт. Також вони будуть змушені виплатити компенсацію всім постраждалим (очевидцям).