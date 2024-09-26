Туристи, яким не пощастило, розповіли, що тепер у них додалася нова авіафобія. Якщо раніше боялися, що з літаком може щось трапитися, тепер додалося ще одне – літак може просто повернутися назад й вдати, що польоту не було.
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Деталі про рейс
Літак летів з Далласу (Техас) до Південної Кореї. Спершу все тривало дуже добре. Літак злетів без жодних проблем. Пасажири не сподівалися, що цьому польоту так і не судилося відбутися.
Дев'ять годин потому ми повернулися в Даллас. Не можу підібрати слів,
– розповіла одна з пасажирок.
Що сталося, наразі невідомо. Водночас співробітники авіакомпанії зауважили, що у них проблема з туалетом. Окрім того, пасажирів запитували, чи не має хтось викрутки, аби виправити ситуацію.
Згодом в авіакомпанії заявили, що рейс все-таки відбувся наступного дня. Користувачі мережі розкритикували дії American Airlines. Вони наголосили: авіакомпанія, повернувши рейс, зекономила на готелях у транзитній точці.