Цікаво, що цього разу тревел-експерти аналізували згадки про міста у тікток, інформує Express. Рим – вічне європейське місто й столиця Італії – обійняв лише третю позицію.

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Яке місто назвали найкрасивішим в Італії

Вибір найкрасивішого міста Італії здивував мандрівників з різних куточків світу. Ним став Неаполь (Napoli). Місту присвятили понад 4 мільйони хештегів. Туристи хвалять багату історію міста, унікальний колорит та найсмачнішу в Італії кухню. Зауважують, що саме там – найсмачніша піца. До слова, саме її куштувала героїня культового фільму "Їсти, молитися, кохати".



Неаполь краде серця туристів / Unsplash

Справжньою родзинкою міста є його іспанський квартал. Власне він збирає найбільше дискусій: одні туристи зауважують, що це – найпрекрасніше, що вони бачили, інші зауважують, що почувалися там дискомфортно.

Цікаво, що Неаполь зберіг свої унікальні традиції. Наприклад, там досі продають керамічні перчики – обереги. Неаполітанці вірять, що кожна людина має мати свій.

Також до рейтингу найкрасивіших міст увійшли: Мілан, Рим, Палермо, Барі, Катанія, Венеція, Флоренція, Болонья, Верона.