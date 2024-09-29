Відео користувача TikTok Джесс Сміт привернуло широку увагу після того, як вона розповіла, що забронювала перший ряд в літаку як подарунок. Проте потім зрозуміла, що насправді зайняла одне з найнезручніших місць на борту, передає The Independent.

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Пасажирка розповіла, як забронювала найгірше місце в літаку

У нещодавньому дописі в соціальній мережі жінка поділилася відеозаписом з борту комерційного літака, зафіксувавши момент, який відтоді привернув до себе значну увагу.

На кадрах видно, як Сміт сидить боком на своєму місці, фактично займаючи простір поперек проходу, в той час, як інші пасажири сидять до неї обличчям. У своєму підписі вона висловила емоційний вплив цього досвіду, заявивши, що "ніколи не оговтається" від цього інциденту.

Як це було: дивіться відео

У відповідь на інцидент користувачі соціальних мереж висловили своє обурення і звернулися до Сміт за роз'ясненнями щодо цієї авіакомпанії.

Багато висловили своє занепокоєння і попросили надати інформацію, яка допоможе їм уникнути подібного досвіду в майбутньому, зокрема, коли інші пасажири витріщаються на них протягом усього польоту. Ось декілька коментарів, які вони залишили:

"Я б законно попросила вийти і скасувати свій квиток. Моя тривожність ніколи не зможе".

"Я хочу зробити це просто як експозиційну терапію. Мовляв, немає буквально ніякого вибору, окрім як зустрітися з цим і пройти через це".

"Я думаю, що це так само незручно для людей спереду".

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