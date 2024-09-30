На жаль, Греція майже щороку страждає від масштабних лісових пожеж. Зазвичай їхній пік припадає на літо. Цього сезону країну охоплює аномальна спека. Водночас станом на кінець вересня 2024 року температура повітря вже знизилася (сягає до +25 градусів), однак ситуація з пожежами лише погіршилася, інформує AP.

Зверніть увагу Іспанія пропонує колосальну суму за переїзд у райський куточок

Що відбувається у Греції

Масштабна пожежа спалахнула поблизу популярних морських курортів у регіоні Пелопоннес. Експерти заявили, що причиною стали сильні вітри у лісах. Дерева були дуже сухими через спекотне літо та фактично бездощову весну.

Упродовж останніх місяців у Греції приборкали понад 4500 лісових пожеж. Водночас цього разу ситуація загострилася. У ніч на 30 вересня рятувальники евакуювали мешканців шести сіл. Деякі оселі вже знищило полум'я.



Відпустку у Греції краще відкласти / Unsplash

На жаль, відомо про жертв. Наразі приборкати вогонь намагаються майже 400 вогнеборців.

Туристів, які збираються у відпустку у Грецію найближчим часом, закликають переглянути свої плани. Наразі ситуація на території країни – доволі небезпечна. Прогнозують, що упродовж декількох днів можуть спалахнути нові пожежі.