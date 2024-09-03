Водночас Амстердам – столиця країни – зазвичай дуже переповнена туристамb. Особливо восени, коли люди полюють на гелловінську атмосферу.

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Яке місто є чудовою альтернативою

На щастя, Утрехт стане чудовою та затишною альтернативою. Місто розташоване менш як за 50 кілометрів від Амстердама. Туристи називають його найбільш недооціненим у Нідерландах.

Серед must visit локацій Утрехта:

Домська вежа;

Утрехтський собор;

Центральний музей;

Залізничний музей.



Утрехт восени – прекрасне місто / Unsplash

Окрім того, прекрасною родзинкою міста є квітковий ярмарок Янскерхоф. Від відкривається щосуботи й просто вражає розмаїттям асортименту.

Також туристи зауважують, що дуже атмосферно – просто прогулятися вздовж місцевих каналів. Вони – не настільки масштабні, як в Амстердамі, однак – дуже красиві.

Деякі мандрівники зауважують, що Утрехт припав їм до душі набагато сильніше, аніж Амстердам. Місто – набагато затишніше та спокійніше. Там можна насолодитися неквапливим вайбом життя у Нідерландах.

Туристи зі стажем також зауважують, що в Утрехті є дуже комфортні готелі та чудові ресторани. Місцева кухня просто вражає.