Водночас Амстердам – столиця країни – зазвичай дуже переповнена туристамb. Особливо восени, коли люди полюють на гелловінську атмосферу.
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Яке місто є чудовою альтернативою
На щастя, Утрехт стане чудовою та затишною альтернативою. Місто розташоване менш як за 50 кілометрів від Амстердама. Туристи називають його найбільш недооціненим у Нідерландах.
Серед must visit локацій Утрехта:
- Домська вежа;
- Утрехтський собор;
- Центральний музей;
- Залізничний музей.
Утрехт восени – прекрасне місто / Unsplash
Окрім того, прекрасною родзинкою міста є квітковий ярмарок Янскерхоф. Від відкривається щосуботи й просто вражає розмаїттям асортименту.
Також туристи зауважують, що дуже атмосферно – просто прогулятися вздовж місцевих каналів. Вони – не настільки масштабні, як в Амстердамі, однак – дуже красиві.
Деякі мандрівники зауважують, що Утрехт припав їм до душі набагато сильніше, аніж Амстердам. Місто – набагато затишніше та спокійніше. Там можна насолодитися неквапливим вайбом життя у Нідерландах.
Туристи зі стажем також зауважують, що в Утрехті є дуже комфортні готелі та чудові ресторани. Місцева кухня просто вражає.