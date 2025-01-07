Хто в світі відзначає Різдво 25 грудня, а які країни і досі дотримуються старого стилю, розповідає 24 Канал.

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Хто святкує Різдво 25 грудня

За новоюліанським або григоріанським календарями Різдво Христове святкують в країнах, де переважають католики, протестанти, православні християни та представники інших християнських конфесій. 25 грудня – дата, широко визнана як день народження Спасителя людства.

Одні країни встановлюють в цю дату державний вихідний, інші – ні, вважаючи за краще відзначати цю подію переважно в родинному колі.

Різдво 25 грудня відзначають у 46 країнах світу. Примітно, що деякі країни, зокрема Білорусь, Еритрея та Молдова, мають це свято і 25 грудня, і 7 січня.

До слова, виділення вихідних днів на це свято теж варіюється залежно від країни:

Вихідний тільки 25 грудня – Австрія, Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Греція, Йорданія, Ірландія, Іспанія, Куба, Ліван, Мексика, М'янма, Португалія, Південна Корея, Україна, Франція, Хорватія, Еритрея, Молдова, Білорусь.

– Австрія, Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Греція, Йорданія, Ірландія, Іспанія, Куба, Ліван, Мексика, М'янма, Португалія, Південна Корея, Україна, Франція, Хорватія, Еритрея, Молдова, Білорусь. Вихідний 24 і 25 грудня – Венесуела, Люксембург.

– Венесуела, Люксембург. Вихідний 25 і 26 грудня – Австралія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Данія, Канада, Гаяна, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, США, Суринам, Швеція.

– Австралія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Данія, Канада, Гаяна, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, США, Суринам, Швеція. Вихідні 24, 25, 26 грудня – Болгарія, Ісландія, Латвія, Литва, Словаччина, Фінляндія, Чехія, Естонія.

Тож ці країни, які святкують Різдво 25 грудня, складають абсолютну більшість. Це контрастує з країнами, які дотримуються віри в те, що Ісус народився в січні, а саме 7 числа.

Про те, які країни святкують Різдво сьогодні, 7 січня, читайте за посиланням.

Увага. За новим календарем всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.