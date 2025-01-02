Туристи, які відвідували Рим у 2023 та 2024 роках, стикалися з перекриттям вулиць та обмеженим доступом до певних пам'яток через реконструкцію. У 2025-му ж можна насолодитися оновленим Римом. Але це не означає, що він буде вільним. Тож, чи варто їхати до італійської столиці у 2025 році, чи відкласти на рік, розповідає 24 Канал з посиланням на Travel Off Path.

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Що таке Ювілей 2025

Католицька Церква розпочала одну зі своїх найважливіших подій – Ювілей, який цього року має тему "Паломники надії". Це вже 27-й Ювілей, традиція якого бере свій початок з 1300 року за декретом Папи Боніфація VIII.

Спочатку було встановлено, що Ювілей відзначатиметься щостоліття, але в 1350 році його частота була змінена на кожні 50 років, а пізніше, в 1470 році, – на кожні 25 років.

Ювілей пропонує вірним унікальну можливість отримати повний відпуст за себе або своїх померлих близьких, що приваблює до Ватикану мільйони паломників. Прогнозується, що на майбутній Ювілей у 2025 році кількість відвідувачів перевищить 30 мільйонів.

Нинішній Ювілей завершиться аж 6 січня 2026 року.

Чи варто туристам їхати в Рим у 2025-му

Рим продовжує боротися з проблемами, спричиненими надмірним туризмом. У пікові сезони та під час свят місто наповнюється натовпами, що робить майже неможливим орієнтуватися в його найпопулярніших визначних пам'ятках. Відвідувачі часто змушені годинами стояти в довжелезних чергах, щоб потрапити до відомих місць, терплячи нестерпну спеку.

Окрім напливу традиційних туристів, у 2025-му місто переживатиме значний приплив паломників. Такий наплив не лише створить навантаження на інфраструктуру міста, але й призведе до дефіциту доступного житла, підвищуючи ціни на і без того конкурентному ринку туристичного житла.

Але це не означає, що туристам варто забути про Рим на найближчий рік. Просто треба врахувати певні моменти, й скористатися порадами експертів. Декілька таких дала Тор Бріерлі.

Рим – один із найпопулярніших напрямків у Європі, й відвідування Вічного міста – мрія багатьох. Але якщо ви плануєте відвідати Рим раз у житті, то 2025 рік – ідеальний час для цього,

– запевняє вона.

Тор каже, що з нагоди свята місто пройшло ретельне прибирання, в результаті якого стало "вичищеним до блиску".

Також для відвідувачів було відкрито кілька пам'яток, які зазвичай закриті для громадськості. Мовиться про чотири папські базиліки – Собор Святого Петра, Сан-Джованні-ін-Латерано, Санта-Марія-Маджоре та Сан-Паоло-Фуорі-ле-Мура. Наступного разу вони будуть відкриті для публічного відвідування аж у 2050 році.



У 2025-му Рим очікує на 30 мільйонів відвідувачів / Фото Pexels

У ювілейний рік експертка рекомендує усім відвідувачам Риму, незалежно від їхньої релігійної приналежності, отримати картку паломника. Ця безплатна цифрова перепустка, яка містить ім'я власника, необхідна для участі у ключових заходах Ювілею та для організації паломництва до Святих Воріт.

Коли їхати до Риму у 2025-му

Водночас експертка попереджає, що в ювілейний рік у Римі, найімовірніше, буде більше народу, ніж зазвичай, особливо у високий сезон і під час релігійних свят, таких як Великдень, і це варто враховувати під час організації своєї подорожі.

Поїздка на початку року (січень – березень) і в міжсезоння (вересень – листопад) буде найкращим способом уникнути черг. Я приїжджаю наприкінці лютого саме з цієї причини,

– ділиться досвідом Тор.

Влада Риму закликає відвідувачів заздалегідь придбати онлайн квитки на головні визначні пам'ятки міста. На багато популярних об'єктів очікується розпродаж квитків за один або кілька днів до запланованого візиту.