Бюджеты отдыхающих на Майорке, одном из самых популярных курортов Испании, с каждым годом становятся все более ограниченными – не в последнюю очередь из-за того, что стремительно растут цены на авиабилеты и проживание на курортах, сообщает Express.

А это означает, что у туристов остается все меньше денег на посещение баров и различных заведений.

Почему на Майорке закрываются бары и пабы?

Согласно новым прогнозам, перспективы для барного и ресторанного бизнеса на 2026 год довольно мрачные: только в этом году на этом культовом острове могут закрыться от 500 до 600 заведений. В значительной степени это связано с тем, что туристы прибывают с очень ограниченным бюджетом.

Кроме того, отдыхающие не могут оставаться надолго, ведь тратят большие суммы на билеты и проживание – и, соответственно, посещают значительно меньше ресторанов и баров.

И проблема не новая – согласно данным испанского Национального института статистики, за последнее десятилетие на Балеарских островах закрылся каждый десятый паб. Ключевая проблема для них – это негативное влияние сезонности отелей и доминирование туризма "солнца и пляжа" над гастрономическим туризмом.

Кроме того, пакеты "все включено", что достаточно распространены на Майорке, также негативно влияют на местный бизнес. А персонал баров и пабов массово переходит работать в отели в течение сезона, что приводит к росту прогулов и потери дохода, пишет Mallorca Daily Bulletin.

В этом сезоне туристы приезжают с небольшими деньгами и временем. Они уже потратили свой бюджет на перелеты и проживание. Раньше было нормально приезжать на неделю, даже две; теперь они остаются максимум на четыре дня,

– поделился эксперт по малому бизнесу Сезар Амабл.

