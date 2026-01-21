Бюджети відпочивальників на Майорці, одному з найбільш популярних курортів Іспанії, щороку стають все більш обмеженими – не в останню чергу через те, що стрімко зростають ціни на авіаквитки та проживання на курортах, повідомляє Express.

А це означає, що у туристів залишається все менше грошей на відвідування барів та різноманітних закладів.

Чому на Майорці закриваються бари та паби?

Згідно з новими прогнозами, перспективи для барного та ресторанного бізнесу на 2026 рік досить похмурі: тільки цьогоріч на цьому культовому острові можуть закритися від 500 до 600 закладів. Значною мірою це пов'язано з тим, що туристи прибувають з дуже обмеженим бюджетом.

Окрім того, відпочивальники не можуть залишатися надовго, адже витрачають великі суми на квитки та проживання – і, відповідно, відвідують значно менше ресторанів та барів.

Та проблема не нова – згідно з даними іспанського Національного інституту статистики, за останнє десятиліття на Балеарських островах закрився кожен десятий паб. Ключова проблема для них – це негативний вплив сезонності готелів та домінування туризму "сонця та пляжу" над гастрономічним туризмом.

Окрім того, пакети "все включено", що досить поширені на Майорці, також негативно впливають на місцевий бізнес. А персонал барів та пабів масово переходить працювати в готелі протягом сезону, що призводить до зростання прогулів та втрати доходу, пише Mallorca Daily Bulletin.

Цього сезону туристи приїжджають з невеликими грошима та часом. Вони вже витратили свій бюджет на перельоти та проживання. Раніше було нормально приїжджати на тиждень, навіть два; тепер вони залишаються максимум на чотири дні,

– поділився експерт з малого бізнесу Сезар Амабл.

