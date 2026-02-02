Канада – это невероятно красивая страна, которую мечтают посетить многие. Впрочем, часто основная трата – это билеты на самолет, которые оказываются совсем недешевыми, когда лететь нужно на другой континент. Но украинцам удалось приобрести билет за 0 гривен, сообщает jurbinska.

Как украинка купила билет в Оттаву за 0 гривен?

Украинка поделилась в сети, что ей удалось получить бесплатный билет в Оттаву благодаря раздаче ваучеров. Сначала она даже не поверила – и пока видела, как шел обратный отсчет и уменьшалось количество ваучеров, быстро набрала нужный рейс.

Впрочем, она не была уверена в том, действительно ли ваучеры работают и какую скидку дают, поэтому выбрала самый дешевый и с пересадкой. После введения кода оказалось, что цена за билет – 0 гривен, а сам он уже куплен.

Благодаря этому украинка сможет полететь в Канаду увидеться с подругой, которую не видела уже 3 года. Впрочем, в комментариях девушку предупредили, что часто такие ваучеры являются мошенничеством, и с ними стоит быть осторожными.

Как купить дешевые билеты на самолет?

К счастью, даже без ваучеров есть возможность недорого улететь на отдых – и для этого нужно воспользоваться несколькими элементарными лайфхаками, пишет Skyskanner.

Просмотрите бюджетные авиакомпании . Возможно, полет будет не таким комфортным, но вы сэкономите десятки, если не сотни евро. Ryanair, easyJet, Vueling и Jet2 – это идеальные бюджетные компании для путешествий по Европе. А Norwegian, WizzAir и TUI часто предлагают рейсы в Северную Америку, Азии и Африки по сниженной цене – особенно вне периодов пиковой нагрузки.

. Возможно, полет будет не таким комфортным, но вы сэкономите десятки, если не сотни евро. Ryanair, easyJet, Vueling и Jet2 – это идеальные бюджетные компании для путешествий по Европе. А Norwegian, WizzAir и TUI часто предлагают рейсы в Северную Америку, Азии и Африки по сниженной цене – особенно вне периодов пиковой нагрузки. Будьте гибкими в датах . Если у вас есть пункт назначения, тогда гибкость – это ваш лучший друг в поиске дешевых билетов на самолет. Посмотрите, сколько стоят билеты в течение месяца – и вы быстро выясните, что одни даты просто дешевле других.

. Если у вас есть пункт назначения, тогда гибкость – это ваш лучший друг в поиске дешевых билетов на самолет. Посмотрите, сколько стоят билеты в течение месяца – и вы быстро выясните, что одни даты просто дешевле других. Ищите билеты везде . Если у вас есть даты отпуска, но нет пункта назначения, можно посмотреть, куда билеты самые дешевые. Так можно наткнуться на предложения со скидкой по просто смешной цене.

. Если у вас есть даты отпуска, но нет пункта назначения, можно посмотреть, куда билеты самые дешевые. Так можно наткнуться на предложения со скидкой по просто смешной цене. Покупайте билеты в одну сторону. Покупать билеты туда и обратно вместе – это удобно, но не всегда дешево. Иногда лучшей опцией будет искать их отдельно.

Что еще знать туристам?