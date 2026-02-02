Канада – це неймовірно красива країна, яку мріють відвідати чимало людей. Втім, часто основна витрата – це квитки на літак, які виявляються зовсім недешевими, коли летіти потрібно на інший континент. Та українці вдалося придбати квиток за 0 гривень, повідомляє jurbinska.

Як українка купила квиток до Оттави за 0 гривень?

Українка поділилася в мережі, що їй вдалося отримати безплатний квиток до Оттави завдяки роздачі ваучерів. Спершу вона навіть не повірила – і поки бачила, як йшов зворотний відлік та зменшувалася кількість ваучерів, швидко набрала потрібний рейс.

Втім, вона не була впевнена у тому, чи ваучери справді працюють та яку знижку дають, тож обрала найдешевший та з пересадкою. Після введення коду виявилося, що ціна за квиток – 0 гривень, а сам він вже куплений.

Завдяки цьому українка зможе полетіти в Канаду побачитися з подругою, яку не бачила вже 3 роки. Втім, у коментарях дівчину попередили, що часто такі ваучери є шахрайством, і з ними варто бути обережними.

Як купити дешеві квитки на літак?

На щастя, навіть без ваучерів є можливість недорого полетіти на відпочинок – та для цього потрібно скористатися кількома елементарними лайфхаками, пише Skyskanner.

Перегляньте бюджетні авіакомпанії . Можливо, політ буде не таким комфортним, але ви заощадите десятки, якщо не сотні євро. Ryanair, easyJet, Vueling та Jet2 – це ідеальні бюджетні компанії для подорожей Європою. А Norwegian, WizzAir та TUI часто пропонують рейси до Північної Америки, Азії та Африки за зниженою ціною – особливо поза періодами пікового навантаження.

. Можливо, політ буде не таким комфортним, але ви заощадите десятки, якщо не сотні євро. Ryanair, easyJet, Vueling та Jet2 – це ідеальні бюджетні компанії для подорожей Європою. А Norwegian, WizzAir та TUI часто пропонують рейси до Північної Америки, Азії та Африки за зниженою ціною – особливо поза періодами пікового навантаження. Будьте гнучкими у датах . Якщо у вас є пункт призначення, тоді гнучкість – це ваш найкращий друг у пошуку дешевих квитків на літак. Подивіться, скільки коштують квитки протягом місяця – і ви швидко з'ясуєте, що одні дати просто дешевші за інші.

. Якщо у вас є пункт призначення, тоді гнучкість – це ваш найкращий друг у пошуку дешевих квитків на літак. Подивіться, скільки коштують квитки протягом місяця – і ви швидко з'ясуєте, що одні дати просто дешевші за інші. Шукайте квитки скрізь . Якщо у вас є дати відпустки, але немає пункту призначення, можна переглянути, куди квитки найдешевші. Так можна натрапити на пропозиції зі знижкою за просто смішною ціною.

. Якщо у вас є дати відпустки, але немає пункту призначення, можна переглянути, куди квитки найдешевші. Так можна натрапити на пропозиції зі знижкою за просто смішною ціною. Купляйте квитки в один бік. Купувати квитки туди й назад разом – це зручно, але не завжди дешево. Іноді найкращою опцією буде шукати їх окремо.

Що ще знати туристам?