Согласно официальным правилам Евросоюза, строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения, алкоголя, наличных денег и некоторых бытовых вещей.

Какие продукты нельзя ввозить в Германию?

Германия, как и другие страны ЕС, строго контролирует ввоз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в Евросоюз. Под запретом или серьезными ограничениями:

мясо и колбасы,

сало,

домашние консервы,

молоко,

творог,

йогурты,

продукты без заводской упаковки.

Такие правила действуют из-за риска распространения инфекционных заболеваний животных. Даже "традиционные гостинцы" из дома могут конфисковать на границе.

С фруктами и овощами тоже есть нюансы

В Германию не рекомендуют ввозить: картофель, растения с почвой, некоторые саженцы, большие объемы фруктов и овощей. Причина – фитосанитарный контроль и защита сельского хозяйства от вредителей и болезней.

Лекарства – только для личного пользования

Как объясняют на официальном сайте Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий Германии (BfArM), отдельные правила касаются медикаментов. В Германию разрешено ввозить только ограниченное количество лекарств для личного использования. Особое внимание таможенники обращают на: сильнодействующие препараты, психотропные вещества, обезболивающие, препараты с кодеином. Для некоторых лекарств могут потребовать рецепт или медицинскую справку.



Алкоголь и сигареты – есть жесткие лимиты

Если человек въезжает в Германию из страны вне ЕС, действуют четкие нормы беспошлинного ввоза. Например, разрешено:

до 200 сигарет,

или до 1 литра крепкого алкоголя,

или до 4 литров вина.

Превышение лимитов может привести к уплате пошлины или штрафов.

Большие суммы наличных нужно декларировать

Если человек перевозит более 10 тысяч евро наличными, сумму нужно обязательно задекларировать. Это правило действует во всех странах ЕС и направлено на борьбу с отмыванием средств и незаконным финансированием.

Какие вещи категорически запрещены?

В Германию запрещено ввозить:

наркотические вещества,

незарегистрированное оружие,

пиротехнику без разрешения,

поддельные брендовые вещи,

опасные химикаты,

отдельные виды ножей и оружия самообороны.

За такие нарушения могут открывать уголовные дела. Заметим, что после усиления контроля на внешних границах ЕС Германия начала активнее проверять багаж путешественников. Особое внимание уделяют автобусным перевозкам и частным авто.

Перед путешествием в Германию эксперты советуют:

проверить таможенные правила ЕС,

не брать домашние мясные и молочные продукты,

перевозить лекарства только в оригинальной упаковке,

сохранять чеки на дорогие вещи и технику.

Это поможет избежать проблем на границе и неприятных штрафов.

Какие продукты категорически запрещено везти в Польшу?

В Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры – даже в небольших количествах. В то же время некоторые продукты разрешено перевозить с определенными ограничениями. Среди них – сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье, если они не содержат мясных или молочных добавок.