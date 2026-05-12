Согласно официальным правилам Евросоюза, строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения, алкоголя, наличных денег и некоторых бытовых вещей.
Какие продукты нельзя ввозить в Германию?
Германия, как и другие страны ЕС, строго контролирует ввоз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в Евросоюз. Под запретом или серьезными ограничениями:
- мясо и колбасы,
- сало,
- домашние консервы,
- молоко,
- творог,
- йогурты,
- продукты без заводской упаковки.
Такие правила действуют из-за риска распространения инфекционных заболеваний животных. Даже "традиционные гостинцы" из дома могут конфисковать на границе.
С фруктами и овощами тоже есть нюансы
В Германию не рекомендуют ввозить: картофель, растения с почвой, некоторые саженцы, большие объемы фруктов и овощей. Причина – фитосанитарный контроль и защита сельского хозяйства от вредителей и болезней.
Лекарства – только для личного пользования
Как объясняют на официальном сайте Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий Германии (BfArM), отдельные правила касаются медикаментов. В Германию разрешено ввозить только ограниченное количество лекарств для личного использования. Особое внимание таможенники обращают на: сильнодействующие препараты, психотропные вещества, обезболивающие, препараты с кодеином. Для некоторых лекарств могут потребовать рецепт или медицинскую справку.
В Германию разрешено ввозить только ограниченное количество лекарств / Фото Unsplash
Алкоголь и сигареты – есть жесткие лимиты
Если человек въезжает в Германию из страны вне ЕС, действуют четкие нормы беспошлинного ввоза. Например, разрешено:
- до 200 сигарет,
- или до 1 литра крепкого алкоголя,
- или до 4 литров вина.
Превышение лимитов может привести к уплате пошлины или штрафов.
Большие суммы наличных нужно декларировать
Если человек перевозит более 10 тысяч евро наличными, сумму нужно обязательно задекларировать. Это правило действует во всех странах ЕС и направлено на борьбу с отмыванием средств и незаконным финансированием.
Какие вещи категорически запрещены?
В Германию запрещено ввозить:
- наркотические вещества,
- незарегистрированное оружие,
- пиротехнику без разрешения,
- поддельные брендовые вещи,
- опасные химикаты,
- отдельные виды ножей и оружия самообороны.
За такие нарушения могут открывать уголовные дела. Заметим, что после усиления контроля на внешних границах ЕС Германия начала активнее проверять багаж путешественников. Особое внимание уделяют автобусным перевозкам и частным авто.
Перед путешествием в Германию эксперты советуют:
- проверить таможенные правила ЕС,
- не брать домашние мясные и молочные продукты,
- перевозить лекарства только в оригинальной упаковке,
- сохранять чеки на дорогие вещи и технику.
Это поможет избежать проблем на границе и неприятных штрафов.
Какие продукты категорически запрещено везти в Польшу?
В Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры – даже в небольших количествах. В то же время некоторые продукты разрешено перевозить с определенными ограничениями. Среди них – сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье, если они не содержат мясных или молочных добавок.