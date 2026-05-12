Згідно з офіційними правилами Євросоюзу, найсуворіші обмеження стосуються продуктів тваринного походження, алкоголю, готівки та деяких побутових речей.

Які продукти не можна ввозити до Німеччини?

Німеччина, як і інші країни ЄС, суворо контролює ввезення м'яса та молочних продуктів із країн, що не входять до Євросоюзу. Під забороною або серйозними обмеженнями:

м'ясо та ковбаси,

сало,

домашні консерви,

молоко,

сир,

йогурти,

продукти без заводського пакування.

Такі правила діють через ризик поширення інфекційних захворювань тварин. Навіть "традиційні гостинці" з дому можуть конфіскувати на кордоні.

Із фруктами та овочами теж є нюанси

До Німеччини не рекомендують ввозити: картоплю, рослини з ґрунтом, деякі саджанці, великі обсяги фруктів та овочів. Причина – фітосанітарний контроль та захист сільського господарства від шкідників і хвороб.

Ліки – лише для особистого користування

Як пояснюють на офіційному сайті Федерального інституту лікарських засобів та медичних виробів Німеччини (BfArM), окремі правила стосуються медикаментів. До Німеччини дозволено ввозити лише обмежену кількість ліків для особистого використання. Особливу увагу митники звертають на: сильнодіючі препарати, психотропні речовини, знеболювальні, препарати з кодеїном. Для деяких ліків можуть вимагати рецепт або медичну довідку.



До Німеччини дозволено ввозити лише обмежену кількість ліків

Алкоголь і сигарети – є жорсткі ліміти

Якщо людина в'їжджає до Німеччини з країни поза ЄС, діють чіткі норми безмитного ввезення. Наприклад, дозволено:

до 200 сигарет,

або до 1 літра міцного алкоголю,

або до 4 літрів вина.

Перевищення лімітів може призвести до сплати мита або штрафів.

Великі суми готівки потрібно декларувати

Якщо людина перевозить понад 10 тисяч євро готівкою, суму потрібно обов'язково задекларувати. Це правило діє в усіх країнах ЄС і спрямоване на боротьбу з відмиванням коштів та незаконним фінансуванням.

Які речі категорично заборонені?

До Німеччини заборонено ввозити:

наркотичні речовини,

незареєстровану зброю,

піротехніку без дозволу,

підроблені брендові речі,

небезпечні хімікати,

окремі види ножів та зброї самооборони.

За такі порушення можуть відкривати кримінальні справи. Зауважимо, що після посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС Німеччина почала активніше перевіряти багаж мандрівників. Особливу увагу приділяють автобусним перевезенням та приватним авто.

Перед подорожжю до Німеччини експерти радять:

перевірити митні правила ЄС,

не брати домашні м'ясні та молочні продукти,

перевозити ліки лише в оригінальному пакуванні,

зберігати чеки на дорогі речі та техніку.

Це допоможе уникнути проблем на кордоні та неприємних штрафів.

Які продукти категорично заборонено везти до Польщі?

До Польщі заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, консерви та м'ясні жири – навіть у невеликих кількостях. Водночас деякі продукти дозволено перевозити з певними обмеженнями. Серед них – сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво, якщо вони не містять м'ясних або молочних добавок.