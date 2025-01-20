В день инаугурации Трампа в Вашингтоне ожидаются морозы до -4. Холодный арктический ветер движется на юг и затронет всю Северную Америку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что означает арктический взрыв

"Арктическим взрывом" называют очень холодные воздушные массы, которые пересекают Северный полюс и продвигаются на юг и восток США. По прогнозам синоптиков, вероятнее всего, он продержится несколько суток и может стать рекордным.

Что касается Вашингтона, где состоится инаугурация президента, то там прогнозируют холодные ветры с порывами до 50 километров в час с температурой -4, которые будут ощущаться как – 13...

Поэтому инаугурация Дональда Трампа в 2025 году станет самой "холодной" с 1985 года, от второй инаугурации Рональда Рейгана, когда температура воздуха опускалась до -14.

Трамп будет зачитывать инаугурационную речь в помещении

Трамп заявил, что из-за погодных условий инаугурационная речь, кроме молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов.

Также в этот день снег и ледяной дождь ожидают в солнечном Техасе и других южных штатах. В ближайшие несколько дней эта погода будет перемещаться на восток.

Интересно также, что на следующий день, 21 января, состоится и парад планет. Жители Земли смогут увидеть в небе одновременно сразу 6 планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и в Украине.