У день інавгурації Трампа у Вашингтоні очікують морози до -4. Холодний арктичний вітер рухається на південь і торкнеться всієї Північної Америки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що означає арктичний вибух

"Арктичним вибухом" називають дуже холодні повітряні маси, які перетинають Північний полюс і просуваються на південь і схід США. За прогнозами синоптиків, найімовірніше, він протримається кілька діб і може стати рекордним.

Що стосується Вашингтона, де відбудеться інавгурація президента, то там прогнозують холодні вітри із поривами до 50 кілометрів на годину з температурою -4, які відчуватимуться як – 13..

Тож інавгурація Дональда Трампа у 2025 році стане "найхолоднішою" з 1985 року, від другої інавгурації Рональда Рейгана, коли температура повітря опускалася до -14.

Трамп зачитуватиме інавгураційну промову в приміщенні

Трамп заявив, що через погодні умови інавгураційна промова, окрім молитов та інших виступів, була виголошена в ротонді Капітолія Сполучених Штатів.

Також цього дня сніг і крижаний дощ очікують в сонячному Техасі та інших південних штатах. У найближчі кілька днів ця погода буде переміщатися на схід.

Цікаво також, що наступного дня, 21 січня, відбудеться й парад планет. Жителі Землі зможуть побачити в небі одночасно одразу 6 планет: Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венеру та Сатурн. Це астрономічне явище можна буде спостерігати й в Україні.