Как поздравлять с Новым годом на немецком?

Как поздравлять с Новым годом на немецком?

Самые популярные немецкие новогодние поздравления:

Frohes Neues Jahr! – "Счастливого Нового года!" – самый распространенный вариант, подходит для всех ситуаций, от друзей до коллег.

– самый распространенный вариант, подходит для всех ситуаций, от друзей до коллег. Ein gutes neues Jahr! – "Хорошего нового года!" – чуть менее формально, но все равно вежливо.

– чуть менее формально, но все равно вежливо. Prosit Neujahr! – используется при тостах и во время празднований, буквально означает "Пусть будет здоровья в Новом году!" .

– используется при тостах и во время празднований, буквально означает . Alles Gute für das neue Jahr! – "Всего наилучшего в Новом году!" – подходит для открыток, сообщений или официальных поздравлений.

Как правильно поздравлять коллег и друзей?

По данным сайта Learngerman.dw, в рабочей среде обычно используют более формальные фразы:

Frohes Neues Jahr und alles Gute für das neue Jahr! Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr! – "Желаю вам успешного и счастливого Нового года".

Для близких друзей и семьи можно добавить эмоциональные пожелания:

Viel Glück, Gesundheit und Freude im neuen Jahr! – "Много счастья, здоровья и радости в Новом году!"

Интересно! В Германии не принято обмениваться подарками в Новый год – это делают на Рождество. Главный акцент ставится на теплые пожелания, тосты и совместное празднование. Поздравление можно сопровождать легкими объятиями или рукопожатием – в зависимости от близости отношений.

Как поздравлять с Новым годом на польском?

Ранее мы писали, что наиболее универсальная и корректная фраза поздравления на польском, которую можно использовать в любой ситуации:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Счастливого Нового года!)

Именно эта формулировка считается стандартной и используется как в переписке, так и во время личных поздравлений. Оно подходит для коллег, знакомых, друзей и даже официальных обращений.