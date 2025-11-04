Видео от полицейских уже разрывает сеть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на focus.de.

Читайте также На Мальдивах ввели неожиданный запрет для всех, рожденных после 2006 года

Что полиция рассказала об инциденте?

У полиции Рейнланд-Пфальца рассказали, что лебедь потерялся и оказался на проезжей части федеральной трассы. Был риск, что птицу может сбить автомобиль.

На помощь лебедю пришла полицейская. Она осторожно подошла к животному, подхватила его и перенесла через дорогу к надежному берегу реки Мозель. Птица при этом осталась абсолютно невредимой.

Видео действий полиции уже стало вирусным в сети. Пользователи реагируют с восторгом, активно комментируют и распространяют ролик.

Полицейская спасла лебедя: смотрите видео

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?