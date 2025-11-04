Відео від поліцейських вже розриває мережу. Про це пише 24 Канал з посиланням на focus.de.

Що поліція розповіла про інцидент?

У поліції Рейнланд-Пфальца розповіли, що лебідь загубився та опинився на проїжджій частині федеральної траси. Був ризик, що птаха може збити автомобіль.

На допомогу лебедю прийшла поліцейська. Вона обережно підійшла до тварини, підхопила його й перенесла через дорогу до надійного берега річки Мозель. Птах при цьому залишився абсолютно неушкодженим.

Відео дій поліції вже стало вірусним у мережі. Користувачі реагують із захватом, активно коментують та поширюють ролик.

Поліцейська врятувала лебедя: дивіться відео

