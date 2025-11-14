Мерца к Зеленскому является сигналом того, что иммиграционная политика Германии в отношении украинцев может значительно измениться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP, которое цитирует Barron's.
Что известно о разговоре Мерца с Зеленским?
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вскоре его страна изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам. Это, мол, больше будет стимулировать украинцев искать работу.
Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, не приезжали в Германию во все большем количестве, а служили в своей стране. Они там нужны,
– отметил Мерц.
Что этому предшествовало?
В сентябре 2025 года статистика Eurostat показала значительный рост количества украинских беженцев, прибывающих в страны ЕС, после решения Украины разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать. В Германии украинцы составляют 28,3% от общего количества беженцев в ЕС, что является наибольшим показателем среди стран-членов.
Данные о количестве украинцев, которые находились под временной защитой в странах ЕС / Фото Eurostat
Германия больше не будет платить украинцам так, как раньше?
- С 1 апреля 2025 года украинцы, которые прибыли в Германию, не будут получать выплату Bürgergeld, а будут классифицированы под режим для искателей убежища с более низкими выплатами.
- Изменения будут касаться только тех, кто прибудет после указанной даты, тогда как те, кто уже в Германии, сохранят свой статус и выплаты по старой системе.