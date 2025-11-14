Мерца к Зеленскому является сигналом того, что иммиграционная политика Германии в отношении украинцев может значительно измениться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP, которое цитирует Barron's.

Что известно о разговоре Мерца с Зеленским?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вскоре его страна изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам. Это, мол, больше будет стимулировать украинцев искать работу.

Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, не приезжали в Германию во все большем количестве, а служили в своей стране. Они там нужны,

– отметил Мерц.

Что этому предшествовало?

В сентябре 2025 года статистика Eurostat показала значительный рост количества украинских беженцев, прибывающих в страны ЕС, после решения Украины разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать. В Германии украинцы составляют 28,3% от общего количества беженцев в ЕС, что является наибольшим показателем среди стран-членов.



Данные о количестве украинцев, которые находились под временной защитой в странах ЕС / Фото Eurostat

Германия больше не будет платить украинцам так, как раньше?