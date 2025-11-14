Мерца до Зеленського є сигналом того, що імміграційна політика Німеччини щодо українців може значно змінитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP, яке цитує Barron's.

Що відомо про розмову Мерца із Зеленським?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що невдовзі його країна змінить правила соціального забезпечення, знизивши виплати українським біженцям. Це, мовляв, більше стимулюватиме українців шукати роботу.

Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні. Вони там потрібні,

– зазначив Мерц.

Що цьому передувало?

У вересні 2025 року статистика Eurostat показала значне зростання кількості українських біженців, які прибувають до країн ЄС, після рішення України дозволити чоловікам віком до 22 років виїжджати. У Німеччині українці складають 28,3% від загальної кількості біженців у ЄС, що є найбільшим показником серед країн-членів.



Дані про кількість українців, які перебували під тимчасовим захистом у країнах ЄС / Фото Eurostat

