Подъем на гору Эверест стоит впечатляющие 15 тысяч долларов – и это все без учета стоимости билетов на самолет, снаряжения и услуг гида, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Непал делает доступ к почти сотне гор бесплатным

Непал уже давно стремился привлекать альпинистов не только восхождением на Эверест, но и другими горами – поэтому правительство страны разработало новый план привлечения путешественников к более дешевым и менее посещаемым регионам страны.

Поэтому отныне 97 вершин в Карнале и Судурпашиме, двух штатах на западе страны, станут для альпинистов бесплатными. Директор Департамента туризма в Непале Гимал Гаутам отметил, что в Непале очень много гор.

Сейчас правительство Непала открыло 462 горы для коммерческих экспедиций. Из них 102 горы до сих пор нетронутые, они ждут первых альпинистов, – поделился он.

Из-за удаленности и бедности региона эти горы недостаточно популярны, чтобы их часто посещали альпинисты. Два штата Непала, где теперь можно бесплатно подняться на вершины, с одной стороны граничат с индийским штатом Уттаракханд, а с другой – с китайским Тибетом.



Непал открывает доступ на сотню гор / Фото Pexels

Гаутам также отметил, что восхождение на вершины будет оставаться бесплатным в течение двух следующих сезонов альпинизма, а после этого правительство пересмотрит план. Впрочем, добраться до этих районов путешественникам будет совсем непросто – Судурпашим расположен в 535 километрах от Катманду, а Карнали – примерно в 400 километрах.

До обоих мест нужно три часа ехать из столицы – а дороги в обоих штатах сложные.

Почему Непал пытается ограничить количество туристов на Эвересте?

Слишком большое количество туристов на Эвересте вызывает все больше проблем в течение последних десятилетий. В результате Непал пытается перенаправить часть недостаточно подготовленных альпинистов на другие вершины – а в стране насчитывается 14 самых высоких гор мира.

Цена на разрешения на восхождение на Эверест только с начала этого года выросла на 36% – с 11 тысяч долларов до 15 000. И теперь будущие альпинисты должны предоставить доказательство того, что ранее они покоряли по крайней мере одну гору высотой более 7000 метров в Непале.

