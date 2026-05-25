Билеты на самолеты до сих пор растут – и поэтому эксперты считают, что быстрые поездки в города в Европе станут основной туристической тенденцией этого лета, пишет Euronews. Дорогие дальние путешествия многие люди променяют на более простые варианты отдыха.

Впрочем, не во все города Европы поездка обойдется одинаково дешево. Поэтому если вы хотите сэкономить деньги, сначала следует узнать, какие локации в этом году признаны самыми дорогими.

Где в Европе отдыхать дороже всего?

Новый "Барометр городских расходов" от британской службы Travel Money обнаружил, что стоимость 12 повседневных туристических покупок в 50 городах континента существенно отличается. Оценивали такие вещи:

ужин на двоих;

чашка кофе;

бутылка пива;

стоимость экскурсии по городу на автобусе;

посещение главной туристической достопримечательности, музея и художественной галереи;

две ночи проживания в трехзвездочном отеле на двоих.

В отчете четко указано, впрочем, что важнейшим фактором, влияющим на стоимость поездки, является именно цена проживания. Все остальные расходы еще можно как-то контролировать, а вот именно эта может сделать путешествие в разы дороже.

Итак, самым дорогим для поездки оказался город Осло – здесь на путешествие придется запланировать 850 евро. Также в пятерку дорогих попали:

Копенгаген;

Эдинбург;

Женева;

Барселона.

Где отдыхать дешевле всего?

В этом году впервые лучшим городом для отдыха по соотношению цены и качества назвали Сараево – столицу Боснии и Герцеговины. Там на путешествие придется выделить только 287 евро.

Стоимость жилья там доступна, общественный транспорт дешевый, а посетить все важные достопримечательности можно по очень выгодной цене. Поэтому город идеально подходит для путешественников, ищущих дешевого, но качественного отдыха.

Вот еще несколько дешевых городов в Европе:

Бухарест, Румыния;

Тирана, Албания;

Белград, Сербия;

Тренчин, Словакия;

Рига, Латвия.

Что еще следует знать перед поездкой?

К слову, высокая цена на путешествия во многих городах Европы объясняется туристическими налогами на ночлег – например, Барселона совсем недавно подняла свой налог вдвое. Сейчас именно этот город имеет один из самых высоких налогов во всей Европе. В зависимости от класса отеля, за каждую ночевку придется доплачивать еще 10 – 15 евро.

В то же время будут облагать налогами и туристов, что ненадолго заезжают в город на туристических лайнерах.