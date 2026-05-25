Квитки на літаки досі зростають – і тому експерти вважають, що швидкі поїздки у міста в Європі стануть основною туристичною тенденцією цього літа, пише Euronews. Дорогі далекі подорожі багато людей проміняють на простіші варіанти відпочинку.

Цікаво Ця європейська країна готова заплатити за те, щоб іноземці поїли місцеву їжу

Втім, не в усі міста Європи поїздка обійдеться однаково дешево. Тож якщо ви хочете заощадити гроші, спершу слід дізнатися, які локації цьогоріч визнані найдорожчими.

Де в Європі відпочивати найдорожче?

Новий "Барометр міських витрат" від британської служби Travel Money виявив, що вартість 12 повсякденних туристичних покупок у 50 містах континенту суттєво відрізняється. Оцінювали такі речі:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

вечеря на двох;

чашка кави;

пляшка пива;

вартість екскурсії містом на автобусі;

відвідування головної туристичної пам'ятки, музею та художньої галереї;

дві ночі проживання у тризірковому готелі на двох.

У звіті чітко вказано, втім, що найважливішим фактором, що впливає на вартість поїздки, є саме ціна проживання. Всі інші витрати ще можна якось контролювати, а ось саме ця може зробити подорож в рази дорожчою.

Отож, найдорожчим для поїздки виявилося місто Осло – тут на подорож доведеться запланувати 850 євро. Також до п'ятірки дорогих потрапили:

Копенгаген;

Единбург;

Женева;

Барселона.

Де відпочивати найдешевше?

Цьогоріч вперше найкращим містом для відпочинку за співвідношенням ціни та якості назвали Сараєво – столицю Боснії та Герцеговини. Там на подорож доведеться виділити тільки 287 євро.

Вартість житла там доступна, громадський транспорт дешевий, а відвідати усі важливі пам'ятки можна за дуже вигідною ціною. Тож місто ідеально підходить для мандрівників, що шукають дешевого, але якісного відпочинку.

Ось ще кілька дешевих міст у Європі:

Бухарест, Румунія;

Тирана, Албанія;

Белград, Сербія;

Тренчин, Словаччина;

Рига, Латвія.

Що ще слід знати перед поїздкою?

До слова, висока ціна на подорожі в багатьох містах Європи пояснюється туристичними податками на ночівлю – наприклад, Барселона зовсім нещодавно підняла свій податок удвічі. Зараз саме це місто має один з найвищих податків у всій Європі. Залежно від класу готелю, за кожну ночівлю доведеться доплачувати ще 10 – 15 євро.

Водночас обкладатимуть податками і туристів, що ненадовго заїжджають у місто на туристичних лайнерах.