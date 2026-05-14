Особенно внимательными стоит быть украинцам, которые живут или работают в Польше и традиционно отправляются в лес в сезон ягод. Как запрещено собирать ягоды в Польше – рассказало издание In Poland.

Разрешено ли собирать ягоды в Польше?

Польское законодательство в целом не запрещает сбор лесных ягод для собственных нужд. В лесах можно собирать:

чернику;

малину;

землянику;

ежевику;

другие дикорастущие ягоды.

При этом не имеет значения, собирает ли человек несколько горстей ягод для себя, или приносит с собой ведро или корзину. Однако проблемы возникают тогда, когда сбор происходит с использованием специальных механических устройств.

Почему за "расчески" для ягод могут оштрафовать?

В последние годы в Польше стали популярными специальные собирательные машинки, которые в народе часто называют "гребенками". Такие устройства значительно ускоряют сбор черники, но одновременно повреждают кусты, листья и молодые побеги. Именно поэтому польские лесники и экологи выступают против их использования.

Многие люди ошибочно считают: если устройство свободно продается в магазинах, то его использование автоматически является законным. На самом деле это не так.



Какое наказание предусмотрено?

Согласно статье 153 Кодекса о правонарушениях Польши: "Кто собирает грибы или лесные плоды в местах, где это запрещено, или непозволительным способом, подлежит штрафу до 250 злотых или выговору". Впрочем, на практике сумма наказания может быть значительно больше. Нарушителям могут одновременно выписать несколько штрафов:

до 250 злотых – за незаконный способ сбора ягод;

до 500 злотых – за использование механических устройств;

до 500 злотых – за незаконный въезд автомобилем в лес.

В результате общая сумма может достигать 1250 – 1500 злотых.

Почему в Польше так строго относятся к сбору ягод?

Польские природоохранники объясняют: механический сбор ягод сильно повреждает растения и ухудшает состояние лесных экосистем. После использования "гребенок" кусты дольше восстанавливаются, уменьшается урожайность, повреждаются молодые побеги и страдают другие растения.

Именно поэтому во многих регионах Польши лесная охрана регулярно проводит рейды во время ягодного сезона. Чтобы избежать проблем и штрафов в польских лесах, стоит придерживаться нескольких простых правил:

собирать ягоды только вручную;

не использовать механические "гребенки";

не заезжать автомобилем в запрещенные лесные зоны;

обращать внимание на предупредительные таблички;

не повреждать кусты и растения.

Особенно это актуально для популярных лесных регионов Польши, где летом сбор черники становится массовым.

