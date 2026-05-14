Особенно внимательными стоит быть украинцам, которые живут или работают в Польше и традиционно отправляются в лес в сезон ягод. Как запрещено собирать ягоды в Польше – рассказало издание In Poland.

Разрешено ли собирать ягоды в Польше?

Польское законодательство в целом не запрещает сбор лесных ягод для собственных нужд. В лесах можно собирать:

  • чернику;
  • малину;
  • землянику;
  • ежевику;
  • другие дикорастущие ягоды.

При этом не имеет значения, собирает ли человек несколько горстей ягод для себя, или приносит с собой ведро или корзину. Однако проблемы возникают тогда, когда сбор происходит с использованием специальных механических устройств.

Почему за "расчески" для ягод могут оштрафовать?

В последние годы в Польше стали популярными специальные собирательные машинки, которые в народе часто называют "гребенками". Такие устройства значительно ускоряют сбор черники, но одновременно повреждают кусты, листья и молодые побеги. Именно поэтому польские лесники и экологи выступают против их использования.

Многие люди ошибочно считают: если устройство свободно продается в магазинах, то его использование автоматически является законным. На самом деле это не так.


Какое наказание предусмотрено?

Согласно статье 153 Кодекса о правонарушениях Польши: "Кто собирает грибы или лесные плоды в местах, где это запрещено, или непозволительным способом, подлежит штрафу до 250 злотых или выговору". Впрочем, на практике сумма наказания может быть значительно больше. Нарушителям могут одновременно выписать несколько штрафов:

  • до 250 злотых – за незаконный способ сбора ягод;
  • до 500 злотых – за использование механических устройств;
  • до 500 злотых – за незаконный въезд автомобилем в лес.

В результате общая сумма может достигать 1250 – 1500 злотых.

Почему в Польше так строго относятся к сбору ягод?

Польские природоохранники объясняют: механический сбор ягод сильно повреждает растения и ухудшает состояние лесных экосистем. После использования "гребенок" кусты дольше восстанавливаются, уменьшается урожайность, повреждаются молодые побеги и страдают другие растения.

Именно поэтому во многих регионах Польши лесная охрана регулярно проводит рейды во время ягодного сезона. Чтобы избежать проблем и штрафов в польских лесах, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • собирать ягоды только вручную;
  • не использовать механические "гребенки";
  • не заезжать автомобилем в запрещенные лесные зоны;
  • обращать внимание на предупредительные таблички;
  • не повреждать кусты и растения.

Особенно это актуально для популярных лесных регионов Польши, где летом сбор черники становится массовым.

Какие странные штрафы существуют в Польше?

В Польше действует немало правил, которые могут показаться странными для туристов, однако за их нарушение реально получить штраф.

  • Например, курить на остановках общественного транспорта запрещено даже в случае, если рядом нет людей или автобус еще не прибыл. Польские власти объясняют это заботой о комфорте пассажиров и борьбой с пассивным курением в общественных местах. За такое нарушение полиция или муниципальная стража могут выписать штраф на несколько сотен злотых.
  • Еще одно необычное правило касается балконов в жилых домах. В Польше не рекомендуют устанавливать цветочные горшки на внешней стороне балкона, ведь они могут упасть на прохожих или припаркованные автомобили.