Особенно внимательными стоит быть украинцам, которые живут или работают в Польше и традиционно отправляются в лес в сезон ягод. Как запрещено собирать ягоды в Польше – рассказало издание In Poland.
Смотрите также Отдых станет дороже: Польша готовит неприятный сюрприз для туристов
Разрешено ли собирать ягоды в Польше?
Польское законодательство в целом не запрещает сбор лесных ягод для собственных нужд. В лесах можно собирать:
- чернику;
- малину;
- землянику;
- ежевику;
- другие дикорастущие ягоды.
При этом не имеет значения, собирает ли человек несколько горстей ягод для себя, или приносит с собой ведро или корзину. Однако проблемы возникают тогда, когда сбор происходит с использованием специальных механических устройств.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Почему за "расчески" для ягод могут оштрафовать?
В последние годы в Польше стали популярными специальные собирательные машинки, которые в народе часто называют "гребенками". Такие устройства значительно ускоряют сбор черники, но одновременно повреждают кусты, листья и молодые побеги. Именно поэтому польские лесники и экологи выступают против их использования.
Многие люди ошибочно считают: если устройство свободно продается в магазинах, то его использование автоматически является законным. На самом деле это не так.
Как лучше не собирать ягоды в Польше / Фото Unsplash
Какое наказание предусмотрено?
Согласно статье 153 Кодекса о правонарушениях Польши: "Кто собирает грибы или лесные плоды в местах, где это запрещено, или непозволительным способом, подлежит штрафу до 250 злотых или выговору". Впрочем, на практике сумма наказания может быть значительно больше. Нарушителям могут одновременно выписать несколько штрафов:
- до 250 злотых – за незаконный способ сбора ягод;
- до 500 злотых – за использование механических устройств;
- до 500 злотых – за незаконный въезд автомобилем в лес.
В результате общая сумма может достигать 1250 – 1500 злотых.
Почему в Польше так строго относятся к сбору ягод?
Польские природоохранники объясняют: механический сбор ягод сильно повреждает растения и ухудшает состояние лесных экосистем. После использования "гребенок" кусты дольше восстанавливаются, уменьшается урожайность, повреждаются молодые побеги и страдают другие растения.
Именно поэтому во многих регионах Польши лесная охрана регулярно проводит рейды во время ягодного сезона. Чтобы избежать проблем и штрафов в польских лесах, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- собирать ягоды только вручную;
- не использовать механические "гребенки";
- не заезжать автомобилем в запрещенные лесные зоны;
- обращать внимание на предупредительные таблички;
- не повреждать кусты и растения.
Особенно это актуально для популярных лесных регионов Польши, где летом сбор черники становится массовым.
Какие странные штрафы существуют в Польше?
В Польше действует немало правил, которые могут показаться странными для туристов, однако за их нарушение реально получить штраф.
- Например, курить на остановках общественного транспорта запрещено даже в случае, если рядом нет людей или автобус еще не прибыл. Польские власти объясняют это заботой о комфорте пассажиров и борьбой с пассивным курением в общественных местах. За такое нарушение полиция или муниципальная стража могут выписать штраф на несколько сотен злотых.
- Еще одно необычное правило касается балконов в жилых домах. В Польше не рекомендуют устанавливать цветочные горшки на внешней стороне балкона, ведь они могут упасть на прохожих или припаркованные автомобили.