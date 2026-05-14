Особливо уважними варто бути українцям, які живуть або працюють у Польщі та традиційно вирушають до лісу в сезон ягід. Як саме заборонено збирати ягоди у Польщі – розповіло видання In Poland.

Чи дозволено збирати ягоди у Польщі?

Польське законодавство загалом не забороняє збір лісових ягід для власних потреб. У лісах можна збирати:

чорницю;

малину;

суницю;

ожину;

інші дикорослі ягоди.

Водночас не має значення, чи людина збирає кілька жмень ягід для себе, чи приносить із собою відро або кошик. Однак проблеми виникають тоді, коли збір відбувається із використанням спеціальних механічних пристроїв.

Чому за "гребінки" для ягід можуть оштрафувати?

Останніми роками у Польщі стали популярними спеціальні збиральні машинки, які в народі часто називають "гребінками". Такі пристрої значно пришвидшують збір чорниці, але водночас пошкоджують кущі, листя та молоді пагони. Саме через це польські лісники та екологи виступають проти їх використання.

Багато людей помилково вважають: якщо пристрій вільно продається у магазинах, то його використання автоматично є законним. Насправді це не так.



Як краще не збирати ягоди в Польщі

Яке покарання передбачене?

Згідно зі статтею 153 Кодексу про правопорушення Польщі: "Хто збирає гриби або лісові плоди у місцях, де це заборонено, або недозволеним способом, підлягає штрафу до 250 злотих або догані". Втім, на практиці сума покарання може бути значно більшою. Порушникам можуть одночасно виписати кілька штрафів:

до 250 злотих – за незаконний спосіб збору ягід;

до 500 злотих – за використання механічних пристроїв;

до 500 злотих – за незаконний в'їзд автомобілем до лісу.

У результаті загальна сума може сягати 1250 – 1500 злотих.

Чому в Польщі так суворо ставляться до збору ягід?

Польські природоохоронці пояснюють: механічний збір ягід сильно пошкоджує рослини та погіршує стан лісових екосистем. Після використання "гребінок" кущі довше відновлюються, зменшується врожайність, пошкоджуються молоді пагони та страждають інші рослини.

Саме тому в багатьох регіонах Польщі лісова охорона регулярно проводить рейди під час ягідного сезону. Щоб уникнути проблем і штрафів у польських лісах, варто дотримуватися кількох простих правил:

збирати ягоди лише вручну;

не використовувати механічні "гребінки";

не заїжджати автомобілем у заборонені лісові зони;

звертати увагу на попереджувальні таблички;

не пошкоджувати кущі та рослини.

Особливо це актуально для популярних лісових регіонів Польщі, де влітку збір чорниці стає масовим.

